Gerro d'aigua freda a ‘Com si fos ahir’: Ivan Benet s'equivoca i fa una gran pifiada

Com si fos ahir, el drama de sobretaula de TV3, continua enganxant l'audiència amb girs inesperats. La trama de la sèrie no deixa de sorprendre amb moments que barregen tensió, amor i conflictes familiars. Cada episodi sembla elevar l'aposta, mostrant els personatges enfrontant-se a situacions cada cop més complexes.

La producció catalana ha aconseguit mantenir la seva fórmula guanyadora. L'equilibri entre el dia a dia dels seus personatges i les sorpreses en les seves històries continua funcionant a la perfecció. I en els últims capítols, la vida del Rodri, interpretat per Ivan Benet, s'ha complicat de manera inesperada.

Rodri es veurà en una greu cruïlla en el capítol d'avui

Ivan Benet, que dona vida al Rodri, s'enfronta a una de les trames més difícils de la temporada. Lluís, un pacient a qui va operar, ha perdut la mobilitat del seu braç a causa d'un error mèdic. Aquest incident desencadena una onada de tensions.

D'altra banda, Andrés no es guarda res i exigeix explicacions contundents al metge. Rodri, per la seva banda, sembla estar enfonsat en la seva pròpia culpa i sota la pressió de les acusacions. La negligència mèdica no només afecta el pacient, sinó que posa en escac la reputació d'ell.

Com si fos ahir viurà un nou amor

Enmig de les tensions, Naiara experimenta un canvi radical en la seva vida amorosa. Després d'una sortida per Flora, la jove coneix Karim, un noi misteriós i carismàtic. El que comença com una simple conversa acaba amb tots dos passant la nit junts.

Aquesta nova relació de Naiara aporta frescor i emoció a la trama. Els espectadors ja especulen sobre com influirà Karim en la dinàmica del grup. La seva arribada podria desencadenar conflictes o, per contra, obrir noves oportunitats per al personatge.

D'altra banda, Toni s'enfronta a una situació incòmoda a casa seva en trobar-se amb un noi nu i la paciència del personatge arriba al seu límit. Aquesta escena, que barreja humor i tensió, porta Toni a plantejar-se la necessitat de buscar un nou lloc on viure. El conflicte posa en evidència les complicacions de la convivència i com els personatges gestionen els petits drames del dia a dia.

Mentrestant, Aloma s'enfronta a problemes econòmics i decideix vendre les seves coses per internet per guanyar diners. La seva determinació inspira Ismael, qui també vol seguir els seus passos. No obstant això, Litus, el seu pare, té altres plans per a ell.

Litus insisteix que el seu fill ha d'estudiar i treballar de manera convencional. Aquest xoc generacional afegeix una capa de realisme a la sèrie, mostrant els reptes que enfronten les famílies en el context actual.

La sèrie ha aconseguit teixir diverses històries paral·leles que mantenen l'audiència enganxada. Els conflictes del Rodri, la il·lusió de la Naiara i les tensions familiars prometen nous girs.