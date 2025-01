Gir de 180° a ‘Com si fos ahir’: la decisió del Gerard Navarro podria canviar-ho tot

Com si fos ahir, la sèrie estrella de TV3, continua mantenint els espectadors en suspens amb girs inesperats. Els conflictes emocionals i les decisions difícils dels seus personatges són el nucli d'una trama cada cop més intensa. En el capítol d'avui, els esdeveniments han fet un gir que promet canviar la dinàmica de diversos protagonistes.

La relació entre la Marta (Sílvia Bel), el Salva (Ernest Villegas) i el Joel (Gerard Navarro) és un dels eixos centrals d'aquest capítol. La Marta, que sempre ha evitat el compromís, es troba ara lluitant per mantenir en Joel a la seva vida. No obstant això, la decisió de l'adolescent de tornar amb la seva mare biològica amenaça de trencar l'equilibri que ella ha intentat construir.

Gerard Navarro, que dona vida al Joel a Com si fos ahir, prendrà una decisió molt important

Joel confirmarà a la Marta i el Salva, els seus pares adoptius, que vol tornar a viure amb la seva mare. Aquest anunci ha estat un cop devastador per la Marta, qui no pot imaginar la seva vida sense el jove. La mare biològica de Joel, després de denunciar el pare maltractador, té ara més possibilitats de recuperar la custòdia.

El dolor de Marta és evident, com ja ho va ser quan va haver de deixar que Joel passés Nadal amb la seva mare. Ara, en escoltar la seva decisió, no dubta a buscar consol en Isabel, buscant una manera d'afrontar el que podria ser una separació definitiva. Aquest canvi en la trama planteja dubtes sobre com afectarà aquesta decisió a la relació de la Marta i el Salva.

Altres trames de Com si fos ahir mantindran en suspens avui l'audiència de TV3

Mentrestant, l'Eva i l'Andreu han viscut el seu propi enfrontament amb en Rodri. La tensió es dispara quan en Rodri, amb astúcia, aconsegueix esquivar donar el seu número de col·legiat. L'Eva, malgrat tot, vol confiar en ell i demana a l'Andreu que els deixi en pau. Aquest conflicte mostra la complexitat emocional de l'Eva i la seva necessitat de creure en aquells que l'envolten.

D'altra banda, la Cristina afronta canvis importants en el seu negoci. La Gemma li proposa transformar el seu obrador en un lloc de menjars, una idea que podria fer un gir a la seva carrera. No obstant això, la Gemma també pressiona la Cèlia perquè li compri les seves accions, complicant encara més el panorama.

Com si fos ahir s'ha consolidat com una de les sèries més exitoses de TV3 en els últims anys. Des de la seva estrena el setembre de 2017, aquesta ficció diària ha captat l'atenció d'una audiència fidel. Per aquest motiu, s'ha convertit en líder de la seva franja horària amb quotes de pantalla que oscil·len entre el 16% i el 22%.

La sèrie destaca per la seva capacitat per reflectir situacions quotidianes i emocions intenses. La seva capacitat per connectar amb l'audiència a través d'històries properes i personatges autèntics ha estat clau per al seu èxit sostingut.