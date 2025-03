El príncep Guillem i el seu germà Harry viuen un dia especial: Lady Di els ho demanaria

Louis Spencer, vescomte d'Althorp, celebra avui el seu 31è aniversari, amb un perfil baix, com ha fet durant anys. Fill de Charles, el novè Earl Spencer, i la seva primera esposa Victoria Lockwood, Louis és conegut com el nebot de la princesa Diana i cosí dels prínceps Guillem i Harry. Malgrat la seva relació amb la reialesa, ha optat per mantenir la seva vida personal fora de l'ull públic.

Louis va néixer a Londres, però va créixer a Sud-àfrica després de traslladar-s'hi amb la seva família a finals dels anys 90. La seva infància va estar lluny de l'atenció mediàtica, cosa que li va permetre portar una vida relativament normal i tranquil·la. A la seva adolescència, va tornar al Regne Unit per estudiar i va començar a ser més conegut en els esdeveniments socials de l'alta societat.

Louis Spencer, un jove allunyat del focus públic

Al llarg dels anys, Louis ha evitat l'atenció dels mitjans, a diferència de les seves germanes, que han estat més presents en la vida pública. Encara que el 2017 va ser nomenat com un dels solters més cobejats de Gran Bretanya, la seva vida continua sent força privada. Tot i això, les seves aparicions als casaments del príncep Guillem i Kate Middleton el 2011 i la del príncep Harry i Meghan Markle el 2018, van captar l'atenció.

En aquest últim casament, Louis va ser un dels membres més comentats de la Família Reial per la seva presència elegant i discreta. Al llarg de la seva vida, Louis ha gaudit d'una existència força allunyada del bullici mediàtic. Encara que és l'hereu del Ducat d'Althorp, la mansió georgiana familiar, Louis tria mantenir un perfil baix i rarament apareix en esdeveniments públics.

La relació de Louis amb els prínceps Guillem i Harry i el seu futur com el pròxim Earl Spencer

Malgrat la seva vida discreta, el futur de Louis Spencer està marcat per una herència significativa. Com a fill gran de Charles Edward Maurice Spencer, Louis heretarà el títol d'Earl Spencer i la històrica propietat de la família, de més de 500 anys. Encara que el seu estil de vida tranquil l'ha mantingut lluny de l'ull públic, Louis està preparat per heretar una de les propietats més emblemàtiques de la Gran Bretanya.

La relació entre el vescomte d'Althorp i els fills de Diana de Gal·les és bona, de fet, la semblança de Louis amb Harry va provocar que el bategessin com 'Harry Light'. Tot i haver-se mantingut entre bastidors, el vincle entre Louis, Guillem i Harry és proper. Una cosa que Lady Di hauria aprofitat per propiciar una reconciliació entre els seus fills.

Louis Spencer, membre discret de la Família Reial Britànica, podria tenir un paper clau en la mediació entre Guillem i Harry, cosa que faria profundament feliç a Diana. L'hereu del llegat Earl Spencer s'està preparant per assumir el seu paper com el desè representant. Malgrat la seva naturalesa reservada, està preparat per afrontar les responsabilitats que comporta ser el successor d'un títol tan prestigiós.