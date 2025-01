Gema López ha posat el focus en un detall que no ha passat desapercebut entre els seguidors de David Bustamante: la seva insistència a utilitzar ulleres de sol, fins i tot en espais tancats. La periodista ha revelat teories que podrien explicar aquest gest peculiar del cantant a Espejo Público.

David Bustamante s'ha convertit en tema de conversa no només per la seva música, sinó també per aquest curiós accessori. Entre els comentaris dels col·laboradors, han sorgit hipòtesis que van des de la coqueteria fins a un possible problema ocular. Però, què hi ha darrere d'aquesta decisió?

El debat no només va exposar el cas de les ulleres, sinó també va reflexionar sobre les crítiques que ha rebut Bustamante recentment. És només una qüestió d'estil o es tracta d'alguna cosa més?

Gema López revela a Espejo Público per què David Bustamante no es treu les ulleres

Espejo Público començava a tractar la polèmica del físic de David Bustamante. Per a això, han mostrat un vídeo d'una entrevista que va fer el cantant on explicava com se sentia després de tots els comentaris que ha rebut al respecte.

No obstant això, els col·laboradors s'han adonat de l'ús d'ulleres de sol per part d'ell, fins i tot en situacions on no semblen necessàries. Aquesta elecció va despertar la curiositat de Miquel Vals, qui comentava: “Tu vas a la ràdio amb ulleres de sol?”.

A partir d'aquesta observació, alguns van comentar que potser podria deure's a una situació excepcional. No obstant això, Gema López explicava que no era la primera vegada que se'l veia així. “Estem veient imatges que a les firmes de discos ell continua amb les ulleres de sol”, apuntava.

Aquest comentari ha obert la porta a diverses teories sobre els motius darrere d'aquest hàbit, que ha estat constant en els últims anys. Entre les hipòtesis plantejades, Gema suggeria que podria tractar-se de dues opcions.

“No sé si és un gest de coqueteria, no sé si ha tingut un problema de conjuntivitis”, comentava la periodista. Gema ha deixat oberta la possibilitat que Bustamante busqui protegir la seva imatge o simplement estigui lidiant amb una molèstia ocular.

Carmen Lomana, per la seva banda, ha destacat l'estil que aporten les ulleres al cantant. “A mi em sembla molt ‘cool’ amb les ulleres, però pot tenir un problema d'irritació o alguna cosa”, assegura.

Mentrestant, Susanna Griso ha suggerit: “Potser és perquè no el reconeguin”. Encara que la presentadora també deixava caure que li semblava curiós, ja que ha destacat que sol cridar més l'atenció quan es va amb ulleres de sol en aquestes situacions.

“Aquestes imatges són de fa molt. Està en interiors i està amb les ulleres”, aclaria Gema, indicant que l'ús d'ulleres de sol no és una cosa recent en Bustamante, sinó una pràctica que porta temps adoptant. Aquesta contextualització ha ajudat a aprofundir en el debat i a considerar que potser no es tracta d'una simple tendència.

L'anàlisi de Gema López no només s'ha centrat en les ulleres de Bustamante, sinó que també va abordar com ha lidiat amb les crítiques. Alguns apunten que la decisió del cantant pot deure's als comentaris que ha rebut sobre el seu físic, i que això serveixi com una manera per protegir-se.

El curiós hàbit de David Bustamante d'utilitzar ulleres de sol en interiors ha generat intriga a Espejo Público. Les teories de Gema López van des de la coqueteria fins a problemes oculars. Revelarà Bustamante la veritable raó del seu hàbit?