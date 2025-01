La bona notícia que ha rebut Marc Ribas després de l'última polèmica a 'Joc de cartes'

El programa Joc de cartes, presentat per Marc Ribas, va tornar a liderar la nit de dimecres amb unes dades d'audiència espectaculars. Segons Rocco Steinhäuser, el programa va obtenir un 18,7% de quota de pantalla amb 357.000 espectadors, assolint pics del 20,3%.

Els majors de 64 anys van ser el públic més fidel, amb un gran 22,2% de seguiment. L'espai de Marc Ribas va contribuir que TV3 liderés el dia amb una aportació de 2,3 punts a la mitjana diària. No hi ha dubte que es tracta d'uns resultats que no estan gens malament.

Marc Ribas ha rebut una gran notícia de l'audiència de TV3

L'episodi, marcat per la confrontació final entre els restauradors, va deixar moments carregats de tensió. En aquesta última fase, cada concursant va descobrir les puntuacions que havia rebut de la resta, i un d'ells no va dubtar a admetre les seves intencions estratègiques.

Sebas, un dels participants, va sorprendre en confessar que la seva estratègia havia estat puntuar a la baixa per augmentar les seves possibilitats de victòria. "Jo no tinc cor, vinc a jugar. No vinc aquí a fer amics, he votat per guanyar", va declarar amb total franquesa.

La seva sinceritat, encara que impactant, no va ser ben rebuda per tothom. Sebas es va mostrar especialment crític amb el seu amic Oskar, a qui també va atorgar baixes puntuacions. Aquest fet va provocar un enfrontament entre ambdós, amb retrets que no van deixar ningú indiferent.

Oskar va intentar defensar-se assenyalant: "Jo venc més menús que tu i treballo més que tu". No obstant això, Sebas va mantenir la seva postura i va lamentar la falta d'honestedat de la resta dels seus companys. "Els altres no han estat honestos", va assegurar.

Èxit i discussions a Joc de cartes

L'èxit de Joc de cartes no només rau en les seves excel·lents dades d'audiència, sinó també en la capacitat del programa per generar debats i moments d'alta tensió. En aquesta ocasió, les estratègies dels participants i els conflictes personals van afegir un toc d'emoció.

Gràcies a Joc de cartes, Marc Ribas i el seu equip aconsegueixen consolidar-se com un referent de les nits de la televisió pública de Catalunya. El format combina entreteniment i polèmica en un espai que continua conquerint el públic.

Una vegada més, el programa demostra per què és un dels programes més exitosos de TV3. Amb aquest nivell d'entreteniment i polèmica, l'espai reafirma la seva posició com a líder indiscutible de les nits catalanes.