Fran Rivera confirma amb un missatge un secret de Bertín Osborne: ‘Sempre’

Fran Rivera acaba de complir 51 anys envoltat dels seus familiars més propers. No obstant això, avui no només està d'actualitat per això, sinó també perquè a les xarxes ha confirmat un secret de domini públic sobre Bertín Osborne. Ha revelat amb un missatge que, com s'especulava, són i continuaran sent grans amics.

El torero ho ha demostrat dedicant-li al cantant una publicació a Instagram. I tot després d'haver passat pel programa que ell té a Canal Sur, El show de Bertín.

Fran Rivera revela el que es rumorejava sobre Bertín Osborne

Fran Rivera travessa una etapa personal plena de felicitat. Juntament amb la seva dona, Lourdes Montes, esperen el seu tercer fill en comú, el naixement del qual està previst per a la primavera de 2025. La parella, que ja té dos fills, Carmen i Curro, ha compartit la seva alegria per la pròxima arribada del nou membre de la família.

La celebració del seu 51 aniversari ha estat una cita íntima, envoltat de familiars i amics propers. Això sí, aquesta festa no li ha impedit assistir com a convidat al programa de Bertín a Canal Sur. En ell han rigut de valent i han intercanviat tota mena de confidències, deixant clar l'amistat que els uneix i l'afecte que es tenen.

No obstant això, per si a algú li quedaven dubtes d'aquest vincle que existeix entre ells, Fran ho ha confirmat a Instagram. Ho ha fet dedicant-li unes paraules a ell en el seu compte després del seu pas per l'esmentat espai televisiu.

Exactament, ha penjat una foto de l'artista somrient i al costat de la mateixa ha escrit: “Gràcies pel teu suport. Quin bon moment ahir. Un amic sempre”.

L'amistat entre Fran Rivera i Bertín Osborne s'ha forjat al llarg dels anys. Han compartit moments tant a la televisió com fora d'ella, consolidant una relació basada en el respecte i l'afecte mutu. I és que tenen moltes coses en comú: com la seva passió pel camp i la música, o haver estat dos trencacors durant anys.

La publicació del torero a Instagram ha generat nombroses reaccions per part dels seus seguidors. Comentaris que destaquen l'autenticitat de la seva amistat amb el cantant i l'alegria de veure'ls compartir moments junts. L'audiència valora la transparència amb què tots dos mostren la seva relació, allunyant-se de la superficialitat que, a vegades, caracteritza el món de l'espectacle.

Les confessions de Fran Rivera a Bertín Osborne a televisió

La relació entre Fran Rivera i Bertín Osborne no és nova. Tots dos han compartit moments tant en l'àmbit personal com professional. I l'últim ha estat, en l'espai esmentat de la televisió andalusa, on el torero ha assistit com a convidat.

Aquesta amistat i bon rotllo entre els dos s'ha pogut veure en tot l'espai. En especial, quan el torero no ha tingut cap problema a fer-li confessions sobre el seu fill Curro. D'aquest ha arribat a afirmar: “És guapo el paio, no ho pot ser més, i ens farà bons a tu i a mi”.

A això ha afegit que el petit no té encara molt clar què vol ser de gran. I és que, segons ha relatat, li ha dit: “Tinc dues coses: torero o perruquer”.