La foto de Ion Aramendi, marit de María Amores, que confirma els rumors: 'Jutgeu'

Ion Aramendi, presentador de GH Dúo, ha publicat ara una fotografia que l'ha posat en el focus mediàtic. El motiu és que aquesta imatge confirma el que es rumorejava: que cada cop es cuida més físicament.

El marit de María Amores ha evidenciat això presumint del seu tors, que llueix més tonificat. I també relatant tot el procés que ha dut a terme per perdre uns quilos de més i posar-se en forma.

Ion Aramendi comparteix la foto que revela la veritat

Ion Aramendi, un dels presentadors més estimats del panorama televisiu, ha donat molt de què parlar en les últimes hores. El conductor de GH Dúo i Reacción en cadena ha compartit al seu compte d'Instagram una fotografia que no ha deixat ningú indiferent. En ella, el marit de María Amores presumeix de la seva nova figura, fruit de mesos d'esforç i determinació.

Aquesta imatge, en la qual ell apareix lluint el seu tors tonificat, confirma els rumors que circulaven des de fa temps. I també ha estat una font d'inspiració per a molts dels seus seguidors. I és que el presentador ha detallat el camí que ha seguit per transformar el seu físic i, sobretot, millorar el seu benestar personal.

Així, ha confessat: “He perdut 11,7 quilos i 12 centímetres de cintura des de setembre. He guanyat múscul i m'he posat en forma, tot gràcies a la meva estimada nutricionista i als meravellosos entrenadors Laura, Gonzalo i Dani”.

Aquest esforç ha implicat un canvi complet en el seu estil de vida. I és que ha hagut de compaginar la seva atapeïda agenda laboral amb una rutina d'entrenament constant.

El missatge sincer i motivador de Ion Aramendi

La publicació de Ion Aramendi no s'ha limitat a mostrar el seu canvi físic, sinó que també ha inclòs un missatge carregat de motivació. El presentador ha volgut deixar clar que el seu objectiu no és ser un exemple, sinó animar les persones a trobar el seu propi benestar. I és que ha confessat: “Ni estava bé ni em sentia bé”.

A això ha afegit: “El que més gràcia m'ha fet d'aquest temps és veure com molta gent em deia: «Però si estaves fenomenal», «Ja estaves bé», o «Que exagerat». Jo crec que no, jutgeu vosaltres mateixos”.

“Aquest soc jo i així em sento millor, soc més feliç. No vull ni ser exemple de res ni demonitzar cap cos, sigueu feliços com sigueu. Però si us animeu a fer esport i millorar la vostra salut, jo us animo també”.

A més, el marit de María Amores ha agraït el suport incondicional de la seva dona, qui ha estat clau en aquest procés. Ho ha fet dedicant-li aquestes paraules: “Si no hagués estat per l'impuls i la determinació d'ella, no hauria fet res d'això. Gràcies, Mary”.

La publicació de Ion Aramendi no ha passat desapercebuda a les xarxes socials. Els seus seguidors han inundat la secció de comentaris amb missatges de suport i admiració. Molts han destacat la seva sinceritat i humilitat, mentre que altres han assenyalat com és d'inspiradora la seva història.

Entre els comentaris més recurrents es troben aquells que elogien la seva valentia per compartir la seva experiència. I també els que subratllen la importància de cuidar la salut física i mental. Sense oblidar els que directament han ressaltat que bé que està ara.