Confirmada l'última hora sobre l'estat d'Alma, la filla d'Anabel Pantoja

La preocupació per la salut d'Alma, la filla d'Anabel Pantoja, ha estat al centre de l'atenció mediàtica durant els últims dies. Després del seu ingrés hospitalari, la incertesa i la por entre els seus familiars i seguidors van ser evidents. No obstant això, després de diversos dies d'inquietud, s'ha confirmat una notícia positiva d'última hora: està millorant més de pressa del que s'esperava.

Aquest avanç ha portat amb si una sensació de tranquil·litat tant en l'entorn proper de la nena com en el públic. De fet, les últimes hores han mostrat un canvi en l'ànim dels familiars, que, després de dies de tensió, comencen a estar més calmats.

L'ingrés d'Alma a l'hospital i la gran preocupació familiar

Fa poc més d'una setmana, l'estat de salut d'Alma va saltar als mitjans de comunicació. La petita havia hagut de ser ingressada a l'Hospital Maternoinfantil de Gran Canària a causa d'un problema de salut no revelat.

Des del primer moment, la notícia va generar gran preocupació. I va créixer quan familiars i amics es van desplaçar ràpidament a l'illa des de la península.

Aquest ingrés va ser un cop d'incertesa per als seus éssers estimats. Però també per a tothom, davant el silenci de la família i la manca de detalls sobre l'evolució de la nena. Durant els primers dies, tant Anabel com el cercle proper estaven visiblement afectats, sense poder ocultar el dolor i l'angoixa que els causava la situació.

La notícia positiva sobre la petita d'Anabel Pantoja que tranquil·litza tothom

No obstant això, després de diversos dies d'espera, les notícies sobre la salut de la menor han millorat considerablement. I, segons ha confirmat ara la revista ¡Hola!, fonts properes a Anabel Pantoja han assegurat que l'estat de la nena està millorant de forma més positiva del que s'esperava. Aquestes persones han afirmat: “Tot va millor i més de pressa del que es pensava”.

Aquesta notícia ha estat rebuda amb gran alegria tant per la influencer com per la seva parella, David Rodríguez, que en les últimes hores estan més tranquils, com s'ha confirmat. La incertesa que els havia acompanyat fins ara sembla haver quedat enrere, i amb ella, una gran càrrega de tensió emocional que pesava sobre ells.

Això sí, no només la parella sembla haver recuperat la serenitat després de les bones notícies sobre la salut d'Alma. Altres membres propers de la família també han demostrat un canvi en la seva actitud.

Per exemple, Merchi, l'àvia materna de la nena, ha estat vista a l'hospital amb un rostre molt més relaxat. Aquest és un símbol de l'alleujament que es comença a sentir en l'entorn familiar.

A més, la visita aquests dies de Belén Esteban també ha estat un reflex d'aquest gir cap a la pau. Amb el seu rictus ha deixat clar que la situació de la nena estava millorant i que el clan comença a relaxar-se una mica.

No obstant això, un dels senyals més evidents que la situació està controlada és que Isabel Pantoja, la tia d'Anabel, ha decidit tornar a la península. La cantant, que havia viatjat a Gran Canària per estar amb ella en aquest tràngol, ha tornat a casa, acompanyada del seu germà. Aquesta decisió subratlla que l'estat d'Alma ha millorat i que les coses han començat a estabilitzar-se.