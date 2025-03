Última hora sobre l'estat del rei Carles: confirmen la pitjor notícia

És de coneixement públic que la monarquia britànica travessa un moment sensible que manté el país atent a cada pas del rei. Les seves aparicions públiques continuen generant missatges de fortalesa. Malgrat els desafiaments, Carles III continua complint amb la seva agenda, decidit a no cedir davant l'adversitat.

El poble valora la seva enteresa i espera senyals d'estabilitat enmig de tanta incertesa. Cada gest del monarca s'analitza al detall a la recerca de claredat. El seu recent retorn a casa després d'un ingrés mèdic ha retornat una mica de calma, encara que no del tot.

Silenci oficial, però preocupació latent

Dijous passat, Buckingham va confirmar que Carles III va ser ingressat després de patir efectes del tractament oncològic. El rei va rebre l'alta poques hores després i va tornar a Clarence House. Allà va reprendre les seves funcions amb normalitat, fins i tot enviant un missatge als afectats pel terratrèmol de Highgrove.

Però la periodista Concha Calleja, experta en Cases Reials, va oferir una altra versió del que va ocórrer. “Palau intenta calmar la gravetat que té l'assumpte”, va assegurar al programa Fiesta. També va revelar: “Carles III portava dues setmanes sense anar a l'hospital per rebre el seu tractament”.

Tractaments alternatius i decisió personal

Segons Calleja, el rei hauria interromput la seva quimioteràpia per provar un altre mètode que ha generat debat. “Ell creu en aquestes teràpies”, va explicar, en referència a ènemes de cafè. “El càncer no ha remès i ha de seguir amb el tractament de quimioteràpia”, va afegir la periodista.

La Casa Reial no ha desmentit aquestes afirmacions, mantenint la seva estratègia de cautela. Mentrestant, les preocupacions sobre la salut de Carles III no fan més que augmentar. El públic, i sobretot la seva família, segueixen atents a qualsevol novetat que arribi des del palau.

Un compromís que no cedeix

Carles III ja havia demostrat la seva fortalesa en viatjar a Austràlia i Samoa en plena malaltia. Durant aquesta visita oficial, va interrompre temporalment el seu tractament per complir amb el seu deure. La seva actitud ha estat considerada per molts com un exemple de dedicació al país.

Malgrat tot, el seu viatge d'Estat a Itàlia continua confirmat per al 7 d'abril. Coincidirà amb el 20è aniversari del seu matrimoni amb Camila i serà una data simbòlica. Encara que el context és delicat, el rei ha deixat clar que el seu compromís institucional continua ferm.

Mentre Carles manté el control, el príncep Guillem segueix de prop l'evolució del seu pare. La possibilitat d'haver d'assumir responsabilitats majors abans d'hora, preocupa. Però per ara, el focus continua en el rei, que lluita amb discreció i valentia.