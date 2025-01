La filla d'Artur Peguera presumeix del seu amor amb un company de TV3: destí preciós

El canvi d'any ha estat especial per a dos periodistes de TV3 que, a més de compartir professió, gaudeixen d'un vincle ple d'amor. Júlia Peguera, reportera del programa Tot es mou presentat per Melero, i Enric Botella, qui va ser també reporter del mateix espai.

Ara, Botella, tal com va revelar En Blau, treballa al 324. Doncs bé, la filla d'Artur Peguera i el seu xicot van decidir acomiadar el 2024 i donar la benvinguda el 2025 a Berlín. Així ho hem pogut veure a través de les seves xarxes socials.

Júlia Peguera i Enric Botella han passat uns dies a Berlín

Encara que les baixes temperatures hivernals de la capital alemanya han estat intenses en els últims dies, l'amor entre ells ha estat el veritable protagonista del seu viatge. Les imatges que han compartit mostren la parella gaudint de moments únics.

Més enllà dels icònics monuments berlinesos, el que realment ha captat l'atenció de molts ha estat la connexió especial que transmeten. I és que no hi ha dubte que junts formen una preciosa parella.

Júlia, que aquest dimarts va tornar a la feina a Tot es mou, va ser rebuda amb molt d'afecte pels seus companys d'equip. Fins i tot ella mateixa es va mostrar feliç de tornar. No hi ha dubte que aquest inici de 2025 ha estat espectacular: "S'ha començat bé", va comentar en les imatges.

Enric, per la seva banda, continua la seva tasca al 324, encara que el seu pas pel programa que comparteix amb Júlia el va convertir en un rostre conegut i estimat pels espectadors.

Les xarxes socials no van trigar a reaccionar a les publicacions de la parella, enviant-los missatges d'afecte i bons desitjos. La química entre ells, que resulta evident en cada foto i cada gest, ha conquerit a molts, consolidant-se com una de les parelles més estimades.

Júlia Peguera, herència d'un referent de TV3

No és la primera vegada que Júlia, filla d'Artur Peguera, reconegut presentador d'esports a TV3, crida l'atenció pel seu carisma i professionalitat. La periodista ha sabut forjar el seu propi camí a la televisió catalana, guanyant-se el respecte i l'afecte del públic.

El començament de 2025 ha estat especialment brillant per a aquesta parella, la felicitat de la qual a Berlín ha estat el millor inici possible. Les imatges i la seva naturalitat continuen generant admiració entre els seus seguidors. Sens dubte, una manera especial de començar el nou any.