Comunicat sorpresa de Pilar Vidal sobre Gonzalo Miró: ‘Nova il·lusió’

Uns dies abans de l'última confessió que ha fet a Y ahora Sonsoles, Pilar Vidal va tornar a Instagram per emetre un comunicat sorpresa. A través d'un nou post, la periodista no va tenir cap problema per parlar obertament sobre la relació que actualment manté amb Gonzalo Miró: “Nova il·lusió”.

Durant l'emissió d'aquest passat dimecres, dia 8 de gener, Sonsoles Ónega i els seus col·laboradors han dedicat part del programa a comentar un dels problemes postnadalencs més comuns. I és que, segons els estudis, es calcula que de mitjana una persona guanya entre dos i quatre quilos després d'aquestes festes tan assenyalades.

Per això, i en un intent per recuperar la línia, molts decideixen recórrer a la medicina, la qual cosa està provocant un desabastiment a les farmàcies. En aquest moment, Pilar Vidal no ha tingut cap problema i ha compratit amb l'audiència d'Antena 3 la seva experiència personal.

Tal com ella mateixa ha assegurat, ha provat amb injectables per aprimar-se. “Jo he estat tota la meva vida a dieta, a la meva comunió, la meva mare em va posar a dieta”, ha assegurat la periodista.

Tanmateix, i malgrat els seus esforços per pesar “20 quilos menys”, Pilar Vidal no ha aconseguit el seu objectiu. Un problema que, segons ella mateixa ha confessat, ha arribat fins i tot a afectar les seves relacions personals.

“Jo ara mateix no em sento bé per ficar-me al llit amb algú.[…]Per estimar algú cal sentir-se bé i jo ara mateix no em sento bé”, ha revelat.

Tanmateix, uns dies abans d'aquesta confessió tan íntima, Pilar Vidal va tornar al seu perfil d'Instagram amb un nou i inesperat comunicat. En ell, la col·laboradora de televisió va deixar al descobert el vincle que manté amb el periodista Gonzalo Miró.

El comunicat sorpresa de Pilar Vidal sobre Gonzalo Miró genera un gran enrenou a les xarxes

El passat 15 de desembre, Pilar Vidal va compartir amb els seus més de 49.000 seguidors d'Instagram una foto d'allò més reveladora. En ella, podem veure-la juntament amb el seu company de professió, Gonzalo Miró, en una actitud d'allò més còmplice al plató de La Roca.

No obstant això, el que veritablement va cridar l'atenció de la resta d'usuaris d'aquesta xarxa social és la confessió que va fer a continuació. “Última hora: la nova il·lusió de Pilar Vidal”, va escriure la periodista juntament amb diversos cors i emojis que representen el riure.

Com era d'esperar, els seguidors de la col·laboradora no van trigar a reaccionar al comunicat sorpresa. Tant és així que, encara que tot apunta que es tractava d'una petita broma, molts es van mostrar d'allò més incrèduls.

“Ni tu t'ho creus, però si és veritat, enhorabona”, li va dir un internauta a Pilar Vidal. “No pot ser! No em peguen ni amb cola”, va comentar una altra usuària sense pèls a la llengua. No hi ha dubte que l'humor de Pilar Vidal no té límits.