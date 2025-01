Jessica Bueno i Luitingo fan el pas definitiu en la seva relació: ‘Espero que…’

Jessica Bueno i Luitingo han fet el pas definitiu que consolida la seva relació: se'n van d'aventura a la Riviera Maya. La parella, que va celebrar fa uns dies el seu primer any junts, ha volgut celebrar-ho. “Espero que t'ho passis bé”, ha escrit el cantant donant a conèixer la sorpresa que li ha fet a l'ex de Kiko Rivera.

Per a Jessica ha estat tota una alegria conèixer el que serà el primer viatge transoceànic juntament amb Luitingo. Sens dubte, tots dos travessen un bon moment i què millor que escapar-se uns dies per dedicar-se temps a cultivar el seu amor. Encara que no han transcendit més detalls sobre què faran a Mèxic, sí que han desvelat que volaran el pròxim 20 de gener.

Jessica Bueno i Luitingo consoliden la seva relació

Jessica Bueno i Luitingo estan de celebració. Fa unes setmanes van complir el seu primer aniversari com a parella, tan enamorats com el primer dia. Ara, ha estat l'andalús qui ha compartit la sorpresa que li ha fet a la model.

El pas definitiu que han fet Jessica i Luitingo ha estat planejar una escapada a la Riviera Maya. “Un regal per a la meva Jessi de desconnexió, a gaudir vida meva, espero que t'ho passis bé”, ha publicat el cantant.

Bueno i el cantant es troben travessant un dels seus millors moments. L'amor va sorgir dins de la casa de Gran Hermano i ja ha passat un any des que van formalitzar la seva relació. Des de llavors s'han tornat inseparables i junts han decidit compartir una vida en comú a Sevilla.

A través de les xarxes acosten als seus seguidors al seu dia a dia i comparteixen cada demostració d'amor que es dediquen. L'última ha arribat a manera de storie, anunciant la gran sorpresa que Luitingo li tenia preparada a Jessica.

“Ens n'anem a la ‘Ribera Maya’, o Riviera, el seu regal de Reis”, explica Jessica Bueno, sense poder ocultar un gran somriure. Aquest viatge és, sens dubte, un gran pas en la seva relació perquè serà la primera vegada que realitzin una escapada transoceànica i sense nens.

Concretament, serà una setmana la que Jessica i Luitingo aprofitaran per dedicar-se temps com a parella. “Quina il·lusió, una setmana junts de viatge, amor meu”, responia Jessica.

Jessica Bueno i Luitingo s'escapen a Mèxic

Encara que Luitingo ha encaixat a la perfecció en la vida de Jessica, aquesta escapada representa molt per a ell. Per primera vegada farà un viatge amb la model sevillana sense la companyia dels seus fills, als quals el cantant adora.

A més, arriba després d'haver celebrat Nadal junts, on no han faltat les reunions en família. Tant Jessica com Luitingo són molt familiars, per la qual cosa no hi ha hagut dia en què no estiguessin envoltats dels seus. Ni tan sols en la celebració del seu primer aniversari com a parella, ja que ho van celebrar amb els fills de la model.

No obstant això, ha arribat el moment que la parella tingui temps per a ells i gaudeixin en solitud l'un de l'altre. D'aquí que hagin triat la Riviera Maya com l'escenari perfecte per presumir del seu amor.

Els últims dies no han estat especialment bons per a Jessica. El passat cap de setmana es va asseure a ¡De Viernes!, per explicar com va ser la seva relació i posterior ruptura amb Jota Peleteiro. La seva entrevista li va servir per desfogar-se i començar l'any sense les càrregues del passat, però va viure un mal moment en reviure certs episodis.

Com a recompensa, Luitingo ha volgut sorprendre-la amb aquest viatge de somni a Mèxic del qual no han volgut avançar res. Només han desvelat que posaran rumb el pròxim dilluns 20 de gener i segur que serà un viatge en el qual no faltarà cap detall.