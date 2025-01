Iñaki Urdangarin pren una inesperada decisió que no agrada a Irene Urdangarin

Iñaki Urdangarin torna a ser notícia per un gir inesperat en la seva vida personal. L'exduc de Palma ha determinat fer un pas més en la seva relació amb Ainhoa Armentia, amb qui manté una relació des de fa anys. Segons s'ha revelat, ell planeja casar-se amb la seva parella, cosa que ha generat tensions en el seu entorn, especialment amb Irene Urdangarin.

Sembla que la benjamina de la família no aprova aquesta decisió. La jove no dona suport al matrimoni del seu pare, com tampoc ha estat favorable al festeig. I tot a causa de les ferides emocionals que la nova relació sentimental d'ell ha causat en la infanta Cristina, la seva mare.

Iñaki Urdangarin decideix fer un pas per molèstia d'alguns dels seus fills

L'idil·li entre Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia va sortir a la llum el 2021, quan una revista va publicar fotografies dels dos passejant de la mà. Les imatges van confirmar el que fins aleshores havia estat un secret. Sí, que el seu matrimoni amb la infanta Cristina estava trencat.

Encara que al principi pocs creien que la relació entre aquells prosperaria, el temps ha demostrat el contrari. Ambdós han consolidat el seu vincle, cosa que ha portat l'exesportista a divorciar-se oficialment de la seva dona.

Ara, després de més d'un any de divorci, Iñaki ha pres la decisió de contreure matrimoni amb la seva parella. I així ho ha explicat Marisa Martín Blázquez al programa Fiesta.

La periodista especialitzada en crònica social ha revelat que Urdangarin va reunir els seus fills durant aquest Nadal a Vitòria per comunicar-los la seva determinació. Segons la periodista, ell els va explicar que “feia un any que estava divorciat de la seva mare” i que “després de tres anys de separació, estaven pensant en boda”.

Irene Urdangarin rebutja el pla d'Iñaki Urdangarin

No obstant això, no tots els membres de la família Urdangarin han reaccionat de la mateixa manera. Martín Blázquez ha assegurat que “alguns dels fills d'Iñaki no estan del tot a favor”. Un comentari que ha fet pensar directament en Irene Urdangarin, qui ha tingut dificultats per acceptar la relació del seu pare amb Ainhoa Armentia.

La jove ha estat especialment crítica amb aquesta relació. I és que va viure en primera persona el patiment de la infanta Cristina quan aquell es va fer públic. Aquest context ha dificultat la seva relació amb el seu pare, portant-la a distanciar-se d'ell en alguns moments.

No obstant això, Irene podria no ser l'única que podria estar en desacord amb l'enllaç. Encara que no s'ha confirmat, hi ha indicis que Juan, el primogènit, podria també estar rebutjant-lo. I és que ell sempre ha estat un suport incondicional per a la infanta Cristina, especialment després de la seva separació.

D'altra banda, tot fa sospitar que Pablo Urdangarin podria haver adoptat una postura diferent. Sí, perquè des de l'inici de la relació del seu pare amb Ainhoa, ha mostrat el seu suport a l'exesportista. Va ser el primer a conèixer la parella del seu pare i a passar temps amb ella, evidenciant una postura més oberta.

Un casament discret, el d'Iñaki Urdangarin, però polèmic

Malgrat les tensions familiars, Iñaki Urdangarin segueix endavant amb els seus plans. Segons Martín Blázquez, el casament serà discret i amb un grup reduït d'invitats. Aquesta decisió busca evitar l'atenció mediàtica i possibles conflictes.

No obstant això, el rebuig d'Irene Urdangarin podria complicar la situació. La jove, qui manté una relació molt propera amb la seva mare, no sembla disposada a acceptar fàcilment el matrimoni del seu pare. I menys amb la dona que considera responsable de la ruptura familiar.