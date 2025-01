La famosa parella de TV3 que va viure un traumàtic divorci: ‘Plorar d'amagat a...’

TV3 no només és una finestra al món per als seus espectadors, també és l'escenari on els seus treballadors comparteixen històries de vida. Parelles, matrimonis, naixements i, fins i tot, ruptures han marcat moltes de les figures públiques que formen part del seu equip. Tanmateix, no totes les històries tenen un final feliç, com demostra el cas d'Estel Solé i David Plana.

L'actriu Estel Solé, de 37 anys, i el dramaturg David Plana, de 54, es van enamorar mentre treballaven junts a la sèrie La Riera. La seva història d'amor semblava treta d'un guió de ficció, però va acabar en un divorci que ella mateixa ha descrit com a traumàtic. La parella, que comparteix dos fills, de 8 i 4 anys, recentment s'ha hagut d'enfrontar al desafiament de reinventar-se com a família enmig del dolor.

Estel Solé es va obrir en canal i va parlar del seu divorci amb David Plana

En un article publicat al Diari Ara, Estel Solé va compartir una reflexió profunda sobre la seva separació. Amb paraules sinceres, va parlar de com el divorci desestabilitza no només la parella, sinó tota l'estructura familiar. “Ningú et prepara per a un divorci”, comença, reconeixent la devastació emocional que implica.

En les seves pròpies paraules, va descriure com la ruptura va fer que “tot volés pels aires”: l'amor, la seguretat i la logística familiar. L'actriu va confessar sentir-se devastada, incapaç de continuar endavant amb el seu paper com a mare perquè, en els seus pitjors moments, ni tan sols aconseguia sentir-se com una persona completa. Aquestes declaracions van revelar la profunditat del seu patiment i la càrrega emocional que comporta un divorci quan hi ha nens pel mig.

L'actriu va reconèixer que el dolor de la separació es barreja amb la preocupació pels més petits. “La tristesa és un pantà enfangat que et traga”, va confessar. A més a més, també va assenyalar que prolongar una relació únicament per mantenir l'aparença d'una família feliç hauria estat tot un error que hauria intensificat el patiment de tots.

Estel Solé també va parlar de la culpa que l'acompanyava des del dia que va néixer el seu primer fill i com aquesta va créixer durant el procés de separació. Va explicar que hi havia dies en què permetia als seus fills veure la televisió, tot i ser una cosa contrària als seus principis educatius, només per poder tancar-se a plorar sola. “Només per tenir cinc minuts per tancar-te a plorar d'amagat a l'habitació”, va confessar.

Malgrat la dificultat, l'exparella de David Plana va explicar com havia après a gestionar el dolor i a crear una nova rutina emocional. Va descriure com intentava no desmuntar-se davant dels seus fills, tot i que la separació implicava passar dies sencers sense ells. També va reconèixer que s'havia permès ser vulnerable, explicant-los que, de vegades, la “mama està trista”.

Amb el temps, va confessar que havia après a gestionar el dolor i a adaptar-se a la seva nova realitat. Per la seva banda, David Plana va mantenir el silenci sobre la separació, però els qui l'envoltaven van assegurar que també va viure el procés amb discreció, prioritzant sempre els seus fills.