Fran Rivera, en ple embaràs de Lourdes Montes: ‘Cal envoltar-se de…’

Durant la seva última aparició pública, i en ple embaràs de Lourdes Montes, Fran Rivera no ha tingut cap problema a compartir una bonica i personal reflexió de Cap d'Any. “Cal envoltar-se de la gent que t'estima”, ha assegurat el torero davant les càmeres dels mitjans de comunicació.

No hi ha cap dubte que Fran ha acabat el 2024 per tot el que és alt. Abans de donar la benvinguda el 2025, va tenir l'oportunitat d'acompanyar al grup musical Una y nos vamos a l'escenari d'El Salaero (Sanlúcar de Barrameda).

Un concert en el qual Fran Rivera no va tenir cap problema a respondre a totes les qüestions de la premsa, entre elles, les relacionades amb els seus desitjos i propòsits per a aquest any.

Tal com va assegurar el marit de Lourdes Montes, l'únic que li demana el 2025 és “salut, que és el més important”. “Salut i estar amb la gent que t'estima. Cal envoltar-se de la gent que t'estima, els que sumen sempre”, va afegir el torero a continuació.

Fran Rivera fa una emotiva confessió en ple embaràs de Lourdes Montes

Amb un gran somriure, Fran Rivera va deixar clar que el més important a la vida és “envoltar-se de la gent que t'estima”. No obstant això, la seva actitud va canviar quan el reporter d'Europa Press va esmentar el nom d'Isabel Pantoja.

El passat divendres, 26 de desembre, la tonellera va pujar a l'escenari del festival Starlite Christmas per delectar els seus fans amb el seu últim concert. No obstant això, tot apunta que la seva actuació no va tenir l'èxit que s'esperava.

I és que, de les 7.000 entrades que hi havia disponibles, Isabel Pantoja tan sols va aconseguir vendre'n 2.500. Per aquest motiu, l'esmentada agència de notícies no va tenir cap problema a preguntar-li a Fran Rivera per aquest “fracàs”.

No obstant això, el marit de Lourdes Montes va decidir no respondre a aquesta pregunta. “No, no noms, no noms”, va assegurar el torero entre rialles, deixant clar que no vol ni sentir parlar d'ella.

Una actitud molt similar va ser la que va tenir quan li van preguntar per l'herència del seu oncle José Rivera, 'Riverita'. En un intent per desvincular-se d'aquest problema familiar, Fran Rivera va deixar molt clar que no té “ni idea” d'aquest tema. “Ho sento”, va afegir a continuació.

Una herència que, segons ha transcendit, està composta per dues finques, una casa i diversos deutes econòmics. No obstant això, i encara que el marit de Lourdes Montes no va voler pronunciar-se al respecte, han sortit a la llum diverses informacions sobre el tema.

Tal com s'ha confirmat, després d'una llarga i complicada negociació, aquesta herència recaurà en Jacobo, el fill il·legítim del difunt, i en el seu nebot José Antonio Canales Rivera.