Lidia Bedman, dona de Santiago Abascal, decideix trencar el silenci: 'Hi ha tantes…'

Fa uns dies, Lidia Bedman va decidir trencar el seu silenci a través de les xarxes socials per fer una revelació inesperada. Juntament amb una nova i entranyable fotografia, la dona de Santiago Abascal va assegurar que "hi ha tantes fotos i vídeos bonics que no publico".

No hi ha cap dubte que el 2024 ha estat un any inoblidable per a Lidia i Abascal, entre altres coses, per l'arribada del seu tercer fill en comú. Ara, i amb l'inici del nou any, tots dos han aprofitat l'ocasió per dedicar-li emotives paraules al petit Hernán.

El passat 1 de desembre, Lidia Bedman va tornar al seu perfil d'Instagram amb una foto d'allò més emotiva. En ella, apareix amb el seu nadó en braços mentre li fa un carinyós petó a la galta.

"2024 serà sempre l'any que va marcar la meva vida per sempre. Va ser l'any en què el meu tercer fill, Hernán, va arribar a completar-nos com a família", va escriure la dona de Santiago Abascal.

No obstant això, el que més va cridar l'atenció va ser la confessió que va fer a continuació. Després d'assegurar que tanca aquest any "amb el cor ple i un somriure d'Hernán que ho diu tot", Lidia Bedman va fer la següent confessió:

"No volia fer un collage o recompte de 2024 perquè, sincerament, hi ha tantes fotos i vídeos bonics que no publico que seria impossible resumir com d'increïble ha estat aquest any".

Lidia Bedman trenca el seu silenci per fer una confessió sobre el seu tercer fill

Finalment, i després d'aclarir el motiu pel qual no ha fet un "collage del 2024", Lidia Bedman ha volgut aprofitar l'ocasió per desvelar què li demana al nou any. "El 2025 no li demano que ho superi, amb igualar-lo em conformo. Molta salut per a tothom!", va sentenciar la model.

Com era d'esperar, la publicació de Lidia Bedman no va passar per res desapercebuda entre els seus més de 259.000 seguidors d'Instagram. Tant és així que molts d'ells van aprofitar l'ocasió per desitjar-li a ella i la seva família un feliç 2025.

"Que bonic és el Nadal amb un nadó que ens recorda al mateix Jesús. Feliç entrada al 2025 i que vingui carregada de gràcia i benediccions per a la vostra família", va assegurar una internauta.

En canvi, altres van aprofitar les seves felicitacions de Cap d'Any per carregar durament contra l'actual Govern del nostre país: "Feliç any, família. I jo crec que tenim un desig comú entre tots els espanyols de bé per a aquest 2025... Veure el que està a la Moncloa entre reixes".