Estefania, la germana d'Albert de Mònaco ja no és com recordes: La foto

Estefania de Mònaco sempre ha estat una de les figures més aclamades dins de la família Grimaldi. Lluny de l'estil refinat de la seva germana Carolina, la princesa sempre ha optat per la naturalitat i per una vida allunyada dels protocols. La seva última aparició ha estat al Festival Internacional de Circ de Montecarlo i ha donat molt de què parlar pel seu aspecte físic.

Una aparició que deixa clar el rebuig d'Estefania de Mònaco al glamur i els retocs estètics

A diferència d'altres figures de la reialesa, Estefania mai ha mostrat interès per la cirurgia estètica ni per encaixar en els estàndards de bellesa. Als seus 60 anys, manté la seva naturalitat i no sembla preocupar-se per les arrugues o els signes d'envelliment. La seva imatge actual, amb una pell marcada per l'exposició solar i sense retocs visibles, ha cridat l'atenció del públic.

Aquells que la coneixen asseguren que Estefania segueix fidel al seu estil de vida senzill. La princesa viu en un apartament lluny del Palau dels Grimaldi i porta una rutina del més normal a Mònaco. Fins i tot se l'ha vista fent compres en supermercats comuns, sense escortes ni luxes innecessaris.

Un canvi de prioritats i el seu costat més solidari

Més enllà de la seva imatge, Estefania de Mònaco ha enfocat la seva vida en els seus projectes personals i en la seva família. La seva major prioritat actualment és Fight Aids Monaco, una organització que va fundar fa dues dècades i que continua sent el seu major compromís.

Des de l'abril de 2023, el paper d'Estefania com a àvia ha cobrat gran importància. L'arribada de Victorie, filla del seu primogènit Luis i la seva esposa Marie Chevalier, ha omplert la seva vida de noves responsabilitats. Sempre que la seva agenda li ho permet, passa temps amb la petita i gaudeix de la seva faceta més familiar.

Malgrat estar apartada dels focus, la princesa no ha pogut evitar la tristesa que ha colpejat recentment la seva família. Els seus fills Luis i Pauline han hagut d'enfrontar la pèrdua del seu avi patern, Henri Ducruet, que va morir recentment amb 89 anys.

L'escàndol que va marcar la vida d'Estefania de Mònaco per sempre

La relació d'Estefania amb Daniel Ducruet, el pare de dos dels seus fills, continua sent una de les majors polèmiques de la reialesa europea. El seu matrimoni va acabar de manera escandalosa quan ell va ser sorprès en actitud compromesa amb una ballarina d'estriptis, un episodi que es va convertir en un autèntic escàndol mediàtic.

Les imatges de la infidelitat, captades en una piscina i publicades en una revista italiana, van ser un dur cop per a la família Grimaldi. Rainiero de Mònaco, qui ja havia advertit la seva filla sobre el caràcter de Ducruet, no va trigar a expressar el seu descontentament. La separació va ser ràpida i la humiliació pública, inevitable.

Des de llavors, Estefania ha optat per una vida més reservada, centrada en els seus fills i en els seus projectes humanitaris. La seva última aparició al Festival de Circ deixa clar que segueix fidel a la seva essència. Estefania de Mònaco ha estat i continua sent una dona lliure, sense artificis i sense por a mostrar-se tal com és.