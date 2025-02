Enric Auquer té dos fills amb dues dones diferents gairebé tan conegudes com ell

Aquesta nit se celebren els Premis Goya, i Enric Auquer es un dels protagonistes en estar nominat com a Millor Actor de Repartiment pel seu paper a Casa en flames. La cerimònia d'aquest any promet ser una de les més esperades, i Auquer és un dels favorits per guanyar el guardó. L'actor català, que ja va enamorar el públic amb la seva interpretació a Quien a hierro mata, continua collint èxits en la seva carrera.

Malgrat ser una figura pública de renom, Enric Auquer ha preferit mantenir la seva vida privada fora del focus mediàtic. Poques vegades s'ha parlat de la seva família, pero se sap que és pare de dos fills de dues relacions diferents. L'actor ha format una família amb dues dones destacades en el món del cinema i la música.

Així és la bonica família d'Enric Auquer

És pare d'una nena i un nen, fruit de les seves dues relacions, Carmela, va néixer el 2016, com a resultat de la seva relació amb la reconeguda actriu Marta Aguilar. Antonio, el fill menor, va venir al món el 2021, després de la seva relació amb la cantant Adela Oller. Malgrat l'atenció que genera la seva vida familiar, Enric Auquer sempre ha mostrat una actitud reservada i no sol compartir detalls sobre els seus fills.

L'actor evita les xarxes socials, un fet que ha cridat l'atenció en un món cada vegada més digitalitzat. El català ha comentat que va decidir abandonar-les després d'un temps, ja que no se sentia còmode amb l'impacte que aquestes tenien en el seu benestar.

En la seva opinió, aquestes plataformes no eren saludables, i les va descriure com un “relat que no forma part de la veritat”. En un moment, fins i tot, va comparar la seva decisió d'allunyar-se'n amb “superar una malaltia”, referint-se a l'addicció que poden generar.

Malgrat la seva aversió a les xarxes socials, Enric Auquer no dubta a parlar amb afecte sobre els seus fills. En una entrevista amb David Broncano, l'actor es va mostrar orgullós de la seva filla Carmela, a qui va descriure com una nena molt agradable. No obstant això, ha deixat clar que prefereix mantenir la seva vida privada fora de l'abast de l'opinió pública.

Enric Auquer i la seva relació amb Macarena García

Des de l'any passat, Enric Auquer ha estat vinculat sentimentalment amb l'actriu Macarena García, amb qui comparteix una relació estable. Encara que al principi tots dos van decidir mantenir la seva relació en privat, les primeres fotos de la parella van ser publicades el 2024, mostrant la seva felicitat i complicitat. Macarena ha estat un gran suport, fins i tot acompanyant-lo a la gala dels Premis Gaudí, on Enric va guanyar el guardó per la seva interpretació a Casa en flames.

Amb una carrera que continua en ascens, Enric ha demostrat ser un actor talentós i versàtil, capaç d'adaptar-se a diferents gèneres i estils. La seva nominació als Goya d'aquest any és només una de les moltes mostres del seu èxit.

Enric Auquer, amb la seva dedicació a la feina i a la seva família, ha sabut mantenir-se allunyat de l'exposició pública excessiva. Malgrat els èxits, l'actor continua sent una persona reservada, que prefereix mantenir els seus assumptes familiars lluny de l'atenció mediàtica. Així, la seva vida continua sent un equilibri entre el seu èxit professional i el seu desig de privacitat.