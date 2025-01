Elon Musk, l'home que té 10 fills i un imperi de 300 mil milions

Elon Musk no només és conegut per ser un dels empresaris més influents del món, sinó també per la seva vida personal. El nucli del multimilionari inclou una família nombrosa i un patrimoni de dimensions extraordinàries.

Musk, fundador d'empreses com Tesla, SpaceX i X (abans coneguda com a Twitter), té almenys 10 fills amb tres parelles diferents. D'aquesta manera, ha convertit la seva vida familiar en una faceta tan complexa com la seva carrera professional.

Elon Musk és pare d'almenys 10 fills: els seus curiosos noms

La família de Musk va començar amb la seva primera esposa, Justine Wilson, amb qui va tenir sis fills. Lamentablement, el seu primogènit, Nevada Alexander, va morir poques setmanes després de néixer el 2002.

Posteriorment, la parella va tenir els bessons Griffin i Vivian, nascuts el 2004. Vivian, anteriorment coneguda com a Xavier, va canviar el seu gènere i nom el 2022, marcant un distanciament amb el seu pare. Més tard, van néixer els trigèmins Kai, Saxon i Damian el 2006.

Amb la cantant canadenca Claire Boucher, coneguda com a Grimes, Musk va tenir tres fills més. X Æ A-Xii, nascut el 2020, Exa Dark Sideræl el 2021 i Tau Techno Mechanicus, revelat el 2023.

Finalment, amb Shivon Zilis, executiva de Neuralink, va tenir bessons el 2021, anomenats Strider i Azure. Aquesta nombrosa descendència conviu en part amb Musk.

El patrimoni d'Elon Musk el posiciona com el més ric del món

El patrimoni de Musk, estimat en 300.000 milions d'euros, el posiciona com l'home més ric del món segons Forbes. Gran part de la seva fortuna prové de la seva participació a Tesla, líder en vehicles elèctrics, i SpaceX, pionera en exploració espacial.

A més, controla X i ha llançat xAI, una empresa centrada en intel·ligència artificial. Malgrat el seu èxit financer, Musk ha demostrat el seu compromís amb la filantropia en donar accions de Tesla valorades en més de 100 milions de dòlars a organitzacions benèfiques.

Amb un patrimoni que el posiciona com l'home més ric del món, la seva influència no es limita a l'àmbit empresarial. Elon Musk també és un personatge mediàtic i familiar amb una vida personal que desperta molt d'interès.

Mentre equilibra la seva vida professional i personal, Musk continua sent una figura d'interès global. La seva capacitat per gestionar una família en constant creixement, juntament amb les seves ambicions de transformar el futur, el converteixen en un personatge una mica peculiar.