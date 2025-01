El Dia de Reis més romàntic de Toni Cruanyes i Eugeni Villalbí: totes les imatges

Toni Cruanyes, presentador del TN Vespre de TV3, ha compartit un emotiu moment familiar a les seves xarxes socials amb motiu del Dia de Reis. En una publicació d'Instagram, Cruanyes apareix somrient lluint una corona de paper al costat de la tradicional figura del rei.

Aquesta imatge, que reflecteix un ambient festiu, no només mostra la celebració de la festivitat, sinó també l'afecte que regna a casa seva. Per la seva banda, Eugeni Villalbí, la seva parella, també ha volgut compartir un tros d'aquesta celebració.

El Dia de Reis més romàntic de Toni Cruanyes i el seu marit

A través de les seves xarxes, Villalbí ha publicat una imatge del tortell de reis que van gaudir en família. D'aquesta manera, ha mostrat un instant ple de tradició i complicitat. Aquestes publicacions deixen entreveure que tots dos estan vivint un dels seus millors moments personals.

La parella, que sempre ha estat discreta amb la seva vida privada, ha mostrat en ocasions puntuals la seva faceta més íntima. Deixant veure com és d'important per a ells gaudir del temps en família. Així, aquest Dia de Reis no ha estat l'excepció.

A més, la publicació de Cruanyes ha rebut una onada de comentaris dels seus seguidors, que no han dubtat a destacar com és d'entranyable la imatge. Molts d'ells han aprofitat per felicitar la família i enviar-los bons desitjos per a aquest any.

Toni Cruanyes i Eugeni Villalbí tenen dos fills en comú

Amb la seva naturalitat i proximitat, Toni Cruanyes i Eugeni Villalbí s'han consolidat com una de les parelles més estimades de l'àmbit públic a Catalunya. La seva capacitat per combinar la seva vida professional amb la familiar els ha convertit en un referent per a molts.

Toni Cruanyes i Eugeni Villalbí són pares d'Elies, el seu fill gran, i Joana, la petita. La parella comparteix moments entranyables amb els seus fills, que creixen envoltats d'amor. La seva vida familiar reflecteix equilibri i felicitat, sent una inspiració per a molts seguidors.

Aquest Dia de Reis, marcat per l'amor, és només una mostra més de l'estabilitat i felicitat que defineix la seva vida personal. Sens dubte, una celebració que reflecteix la importància de compartir moments únics en família, una lliçó que han sabut transmetre.