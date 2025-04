Desvelen l'estat real del rei Carles III: última hora inquietant

La salut del rei Carles III d'Anglaterra continua sent un tema delicat. Recentment, la seva hospitalització ha disparat les alarmes, i molts es pregunten si la seva situació és tan greu com s'ha intentat mostrar. A pesar dels intents del Palau de Buckingham per restar importància a aquests esdeveniments, les especulacions sobre la veritable gravetat del seu estat de salut no han deixat de créixer.

Un ingrés que genera sospites

El 27 de març, es va informar que Carles III va ser ingressat en un hospital per un període d'observació temporal. No obstant això, el Palau no va oferir detalls sobre el motiu exacte de la seva hospitalització, cosa que ha augmentat, de nou, les sospites sobre el veritable estat del monarca. A pesar de ser habitual veure'l acudint a l'hospital en el seu Rolls-Royce, en aquesta ocasió no es van captar imatges seves, un detall que no ha passat desapercebut.

Segons la periodista especialitzada en la reialesa, Concha Calleja, el fet que Carles III no hagi estat fotografiat en el seu ingrés a la clínica ha generat incertesa. “Si realment es tractés només d'una observació, no hauria estat necessari un ingrés formal", va comentar Calleja. A més, va assenyalar que el monarca havia estat dues setmanes sense acudir al seu tractament habitual, cosa que podria indicar que el seu estat és més greu del que es comunica públicament.

Tractaments alternatius que generen preocupació

Des que al febrer de 2024 es va anunciar oficialment que Carles III lluita contra el càncer, ha experimentat diversos alts i baixos en la seva salut. A pesar de les recomanacions mèdiques, el rei ha optat per explorar tractaments alternatius. Segons informes recents, ha abandonat la quimioteràpia tradicional a favor d'un tractament no recolzat científicament conegut com la Teràpia Gerson.

Aquesta teràpia consisteix en enemes de cafè diaris i la ingesta de tretze sucs naturals al dia, cosa que ha generat gran controvèrsia. La decisió de sotmetre's a aquest tractament alternatiu, que costa al voltant de 4.900 euros setmanals, ha aixecat preocupacions sobre els efectes secundaris que podria estar experimentant Carles III. Experts indiquen que la teràpia podria no haver estat efectiva per a ell i podria haver empitjorat el seu estat de salut.

El futur de la salut del rei: un camí incert

A pesar de la creixent preocupació dels experts, Carles III sembla decidit a continuar amb el seu enfocament en tractaments no convencionals. Se li ha recomanat reprendre la quimioteràpia tradicional, però fins ara ha optat per seguir explorant opcions alternatives. Aquesta postura està generant inquietud, ja que els especialistes adverteixen que el monarca podria enfrontar un major deteriorament de la seva salut si no segueix les indicacions mèdiques adequades.

El futur de la salut de Carles III continua sent incert, i els rumors sobre el seu estat continuen alimentant la preocupació al Regne Unit. El rei s'enfronta a una batalla difícil, i el temps dirà si el seu enfocament cap als tractaments alternatius és el més adequat o si les recomanacions mèdiques tradicionals prevaldran.