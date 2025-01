El drama més desconegut de Marc Cucurella: 'Un fill...'

Marc Cucurella ha compartit en una entrevista un dels aspectes més íntims de la seva vida personal. Als seus 26 anys, el lateral esquerre no només afronta els desafiaments del futbol, sinó també els de la paternitat. I és que el català ha parlat del seu nen amb autisme.

Amb tres petits a casa, Cucurella i la seva dona, Claudia Rodríguez, han viscut moments complicats a causa de les dificultats que ha afrontat un d'ells en el seu desenvolupament. Durant la conversa, el jugador ha obert el seu cor.

Marc Cucurella i el seu drama més desconegut

Marc Cucurella ha explicat que difícil va ser al principi comprendre les necessitats del seu fill i com l'entorn escolar no era l'adequat. "És difícil, ningú t'ensenya a ser pare. Un fill autista no entén les coses com els seus germans, cal aprendre a entendre'l", comença.

"A l'escola no li anava bé, s'ofuscava, no era feliç, no s'adaptava, es quedava plorant tota l'estona. Feia dues o tres hores i no li agradava, havíem d'anar-lo a buscar. Això també afecta molt: no veus bé el teu fill i no saps com ajudar-lo.", confessa el català.

Aquestes paraules reflecteixen la incertesa amb què molts pares afronten el diagnòstic dels seus fills. Per al jugador, va ser un període de frustració perquè no va trobar una solució immediata que pogués millorar la qualitat de vida del petit.

Marc Cucurella i un nou començament a Londres

Malgrat les dificultats, Cucurella i la seva família no es van rendir. Van buscar opcions fins a trobar una escola a Londres que oferia un enfocament diferent. Un fet que va suposar un punt d'inflexió en l'evolució del petit.

"No trobàvem la manera d'ajudar-lo fins que vam trobar una altra escola a Londres i ja hem millorat molt. Allà ens ajuden, fem xerrades, aprens a portar-ho i l'entens. Ell es fa entendre, però necessites conèixer-lo".

Per al futbolista, encara que el camí és complicat, cada petit avanç es converteix en un assoliment immens. "Té la seva part negativa: tot costa més, tot és més difícil. Però també la seva part bona: quan aconsegueixes alguna cosa, un simple avanç, dona molta més satisfacció".

Amb aquesta confessió, Marc Cucurella visibilitza una realitat que moltes famílies viuen en silenci. D'aquesta manera, recorda que l'amor i la paciència són fonamentals en la criança d'un petit amb necessitats especials.