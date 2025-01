'Vamos a Ver' comunica la informació més esperada sobre la filla d'Anabel Pantoja

Han passat onze dies des que Alma, la filla de Anabel Pantoja i David Rodríguez, va ser ingressada a la unitat de medicina intensiva de l'hospital de Gran Canària. Durant els primers dies, la situació era complicada, amb un pronòstic reservat que mantenia en suspens tota la família. No obstant això, aquest cap de setmana ha portat un canvi significatiu en l'estat de la petita, i les notícies són encoratjadores.

Vamos a Ver ha centrat part de la seva programació en donar informacions sobre la filla d'Anabel i aquesta vegada són esperançadores. "La petita continua estable, les bones notícies haurien començat a arribar", ha comentat una de les reporteres. Tothom estava desitjant escoltar alguna cosa així i per fi es pot explicar.

Vamos a Ver confirma que Alma es troba estable i que ha mostrat una evolució positiva. La reportera a la porta de l'hospital va informar que les bones notícies han començat a arribar. Això ha retornat la tranquil·litat i esperança a David i Anabel, que no s'han separat d'ella en cap moment.

Antonio Rossi, col·laborador del programa, explica que, encara que la recuperació serà un procés lent, hi ha motius per a l'optimisme. "L'important és que no hi ha retrocessos i tot va evolucionant positivament", assenyala. Qualsevol petit avanç és rebut amb gran esperança per la família.

Els pares d'Alma han viscut dies molt durs, però el cap de setmana els ha donat un respir. "Ha estat un cap de setmana tranquil, que els ha omplert d'energia i confiança en la recuperació de la petita", comenta Rossi. La família segueix centrada en el progrés d'Alma, agraint cada millora.

Anabel Pantoja està més tranquil·la

L'ambient més relaxat també s'ha reflectit en els moviments dels familiars. Isabel Pantoja, que va viatjar a Gran Canària per donar suport a Anabel Pantoja, va tornar a Madrid el passat dissabte a la nit. La tonellera ha decidit reprendre els seus compromisos, confiant en la bona evolució de la seva besneta.

Merchi, mare d'Anabel, també ha mostrat senyals de tranquil·litat, esbossant un petit somriure als mitjans aquest cap de setmana. La presència constant de la família propera ha estat clau en aquests dies, mentre altres membres com Isa i Kiko segueixen pendents des de les seves respectives llars.

La notícia de la millora d'Alma ha estat un alleujament per a tots els que han seguit de prop aquesta situació. Encara que el camí cap a la seva completa recuperació encara és llarg, els avenços recents omplen d'optimisme el seu entorn. "L'important és que cada dia que passa porta una mica de llum en aquest procés", conclou Rossi.

El suport d'amics i fans ha estat constant per a Anabel i David, que han rebut innombrables missatges d'ànim. Per ara, la família segueix unida i centrada en el més important: la salut d'Alma.