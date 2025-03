David Cantero dona un cop a la taula després d'abandonar Telecinco: 'Cal ser...'

Dies després d'abandonar el seu lloc de treball a Telecinco, David Cantero ha tornat a les seves xarxes socials amb un nou i revelador comunicat. El presentador de televisió ha donat un cop sobre la taula per deixar al descobert tota la veritat sobre la seva discreta sortida de la cadena: "Cal ser més curosos".

Va ser el passat 2 de març quan aquest conegut periodista es va acomiadar de tots els espectadors amb absoluta discreció després de presentar el seu últim programa: "adeu, gràcies per tot".

No obstant això, no va ser fins quatre dies després quan Mediaset España va anunciar que David Cantero abandonava l'empresa. Una sortida que es va produir després d'haver estat més de 15 anys al capdavant dels Informativos Telecinco durant els caps de setmana:

"Des de la cadena li traslladen tot el seu agraïment. David Cantero i Mediaset España han tancat les condicions per donar per finalitzada l'etapa professional del periodista a la companyia després de gairebé 15 anys de fructífera i brillant trajectòria".

Per la seva banda, el mateix David Cantero ha assegurat que es tracta d'"una separació de mutu acord, amistosa, acordada, durilla, però amable". Des de llavors, i arran del misteri que s'ha generat al seu voltant, han sorgit diversos rumors relacionats amb la seva sortida de Telecinco.

Entre ells, fins i tot s'ha arribat a dir que una possible intervenció quirúrgica és la responsable del seu adeu. Un tema sobre el qual ell mateix ha volgut ser clar a través de la seva última publicació a les xarxes socials.

David Cantero dona un cop a la taula i desmenteix un rumor sobre la seva sortida de Telecinco

David Cantero va posar fi a aquesta etapa sense acomiadar-se en directe de l'audiència, detall que va desfermar nombroses especulacions sobre els motius de la seva sortida. No obstant això, el rumor que més s'ha repetit està directament relacionat amb el seu estat de salut.

Tant és així que alguns mitjans han arribat a assegurar que el presentador ha abandonat la televisió per sotmetre's a una operació de genoll. Notícia que va generar una gran preocupació entre els seus amics i familiars més propers.

Per això, i davant aquesta situació, David Cantero no ha trigat a acudir al seu compte oficial d'Instagram per compartir un vídeo en què desmenteix completament aquesta informació.

"Doncs ja estaria... No he passat per cap quiròfan i estic perfectament, gràcies. Estic convençut que ho han fet sense mala intenció, però cal ser més curosos…".

No obstant això, i encara que ha negat aquesta notícia, David Cantero ha confessat que sí que és cert que "em vaig fer mal al menisc". Una lesió de la qual, segons ha confessat, ja s'ha recuperat per complet.