Sorpresa majúscula amb l'últim que Nacho Cano ha confessat sobre Pedro Sánchez

Després de conèixer el desenllaç del seu últim problema legal, Nacho Cano ha deixat a més d'un sense paraules amb el que ha confessat sobre Pedro Sánchez. El productor no ha tingut cap problema a enviar-li un missatge clar i contundent al president del Govern davant dels mitjans de comunicació.

Aquest dilluns, 13 de gener, aquest conegut compositor musical i empresari ha acudit al Jutjat número 19 de Madrid per declarar en qualitat d'acusat. I tot després que una jove del seu elenc el denunciés per tenir diversos ballarins exercint, suposadament, de falsos becaris en la seva coneguda obra teatral, Malinche.

Només una hora i mitja després, Nacho Cano ha sortit d'aquestes instal·lacions mantenint la seva innocència. A més, no ha tingut cap problema a assegurar davant de tots els mitjans de comunicació que la investigació que s'està duent a terme en contra seva és per “donar suport a Isabel Díaz Ayuso”.

En aquest moment, i sense pèls a la llengua, el productor teatral no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de fer una inesperada confessió sobre Pedro Sánchez. Tant és així que s'ha dirigit directament a ell per enviar-li un missatge: “Tu vas a per mi, però jo no cauré”.

Nacho Cano sorprèn amb l'últim que ha explicat sobre Pedro Sánchez

Després d'assegurar que Pedro Sánchez “tem” a Isabel Díaz Ayuso, Nacho Cano no ha tingut cap problema a arremetre amb duresa contra l'actual President del Govern espanyol. Tant és així que, fins i tot, ha assegurat que “va a per ell”, però no està disposat a “caure”.

En aquest moment, el productor ha deixat al descobert una sorprenent informació relacionada amb el líder del PSOE. “Ell sí que caurà, perquè és un corrupte que utilitza els seus ministres corruptes, policies corruptes i advocats elegits a dit”, ha assegurat.

A més, Nacho Cano ha aprofitat l'ocasió per rebel·lar-se durament contra les últimes decisions que han pres Pedro Sánchez i tot el seu equip de govern:

“Als que volem ser espanyols ens treus els diners per donar-los als que no volen ser espanyols per comprar els seus vots. I a sobre et permets gastar els nostres diners per homenatjar Franco quan dones suport al tirà de Maduro, amb el teu col·lega Zapatero i Monedero que treballen per a ell”.

A continuació, Nacho Cano ha deixat molt clar que les acusacions que s'han abocat sobre ell són mentida i que porta “45 anys fent música per al món, honestament”. A més, ha assegurat que tot el que està passant al seu voltant només és “una cortina de fum” per tapar el que realment importa.

“Aquesta és la veritat. Tot això que està passant és una cortina de fum perquè ens entretinguem, una gilipo***, i jo m'encarregaré de demostrar que això és així”, ha sentenciat.