La foto d'Iñaki Urdangarin amb el seu fill que la infanta Cristina mai voldria veure

Aquesta tarda, el programa TardeAR ha revolucionat els espectadors en mostrar un avanç de la portada de la revista Lecturas, que sortirà demà. El contingut ha generat una enorme expectació, ja que en la polèmica imatge apareixen Iñaki Urdangarin, la seva parella Ainhoa Armentia i Juan Valentín, el fill gran que va tenir amb la infanta Cristina.

L'avançament ha estat comentat en directe per Luis Pliego, director de la revista, qui ha aportat detalls impactants sobre la captura. Segons Pliego, “són les primeres imatges dels fills d'Iñaki i Cristina juntament amb Ainhoa Armentia”, unes fotografies que no passaran desapercebudes per a ningú, i menys per a la família reial.

La imatge mostra Iñaki, Ainhoa i Juan Valentín caminant junts per un carrer tranquil. Encara que aparentment pugui semblar una escena familiar qualsevol, el rerefons és molt diferent. Tal com ha revelat Pliego, els fills d'Iñaki no haurien estat d'acord amb aquesta reunió.

La foto d'Iñaki Urdangarin juntament amb el seu fill que la infanta Cristina mai voldria veure

Segons les declaracions vessades en el programa, la trobada hauria ocorregut per obligació. Les fonts properes a la família han assegurat que, malgrat els esforços d'Iñaki per normalitzar la situació, els seus fills continuen mostrant rebuig cap a la seva nòvia, Ainhoa.

Aquest sentiment s'ha reflectit en les seves decisions personals, com evitar passar la nit a casa del seu pare quan el visiten. En lloc d'això, prefereixen quedar-se a la residència de la seva àvia paterna, Claire Liebaert.

A més, aquestes imatges han sortit a la llum malgrat els suposats intents de la infanta Cristina per impedir que els seus fills fossin fotografiats juntament amb la nòvia del seu exmarit. Fonts properes han assenyalat que Cristina hauria fet tot el possible per protegir els seus fills d'aquest tipus de situacions públiques, però finalment els paparazzi han aconseguit capturar aquest moment.

La infanta Cristina no estaria molt contenta amb la publicació de la imatge d'Iñaki Urdangarin

La publicació d'aquesta portada segurament no serà del grat de la infanta Cristina. La foto mostra una escena que, segons les declaracions de diversos col·laboradors del programa, representa tot el que ella hauria volgut evitar a tota costa.

La combinació d'Iñaki, Ainhoa i un dels seus fills passejant junts envia un missatge que podria resultar incòmode per a la infanta. Més enllà de la sorprenent imatge, el simbolisme de veure un dels seus fills juntament amb la parella del seu exmarit ha despertat tot tipus d'especulacions.

Demà, amb la publicació completa de la revista, s'espera que el rebombori sigui encara més gran. La fotografia ha posat sobre la taula un tema delicat: la complicada relació entre els fills d'Iñaki Urdangarin i la seva parella, i com això continua afectant emocionalment a la reina Cristina.