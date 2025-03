Màxima felicitat: ja ho han confirmat tot sobre Alejandro Sanz i Candela Márquez

Alejandro Sanz i Candela Márquez acaben de confirmar com n'estan d'enamorats i com la seva relació està més que consolidada. Des que van fer el seu debut com a parella a la catifa vermella fa uns mesos, han demostrat una connexió especial. En aquesta ocasió, ha estat l'aniversari de Candela l'escenari perfecte des del qual han reafirmat el seu amor.

Candela ha complert 37 anys i ho ha celebrat per tot el que val amb una festa ambientada a Mèxic. Tal com va explicar la valenciana, se sent molt vinculada a aquest país, ja que és allà on va debutar com a actriu. A la celebració no van faltar amics i les nombroses mostres d'amor d'un Alejandro completament bolcat en la seva noia.

Alejandro Sanz i Candela Márquez confirmen una última hora

La relació entre Alejandro Sanz i Candela Márquez ha captat l'atenció dels mitjans i dels seus seguidors. Des de la seva aparició a la Gala Persona de l'Any dels Latin Grammy, on es van mostrar feliços i còmplices, la parella ha estat al centre d'atenció. Tots dos han compartit moments significatius a les seves xarxes socials, mostrant el seu amor i complicitat.

L'última hora sobre Alejandro i Candela guarda relació amb aquest amor entre el cantant i la model. El que han confirmat és que la seva història d'amor continua endavant i que estan més enamorats que mai.

Recentment, la parella ha compartit moments especials, com l'aniversari de Candela, celebrat amb una festa mexicana plena de detalls que van reflectir el seu afecte mutu. Alejandro Sanz, en tot moment, va estar al seu costat, demostrant amb petits gestos d'afecte el que significa per a ell. La festa va incloure mariachis, barrets de vaquer i decoracions al·lusives a la cultura mexicana, cosa que va mostrar el gust de Candela per aquest estil.

Aquest esdeveniment no només va ser un aniversari, sinó també una demostració pública de la consolidació de la relació entre els dos. La parella es va mostrar relaxada i feliç, gaudint del moment amb amics i familiars propers. Cada detall de la festa va reflectir la seva complicitat i com de bé s'entenen.

Alejandro Sanz i Candela Márquez desmenteixen els rumors de crisi

Fa uns dies, alguns mitjans han suggerit que Alejandro i Candela estarien travessant una crisi, cosa que va generar preocupació entre els seus seguidors. No obstant això, encara que per Sant Valentí van desmentir les especulacions, amb aquesta última hora reafirmen que estan més units que mai.

A mesura que avancen en la seva relació, tots dos semblen estar compromesos a construir un futur comú. La manera com es recolzen i celebren la seva vida junts és una mostra de com de feliços estan l'un al costat de l'altre.

La vida pública d'Alejandro Sanz i Candela ha estat sempre un tema d'interès. L'actriu valenciana ha deixat clar que la relació amb el cantant és estable i sincera. Per la seva banda, Sanz ha demostrat en diverses entrevistes com de feliç se sent al seu costat, ressaltant com d'especial és la seva connexió.

Encara que procuren no pronunciar-se més enllà sobre el seu romanç, les seves demostracions públiques parlen per si soles. Malgrat les diferències d'edat, amb 18 anys de diferència entre ells, el seu amor sembla anar més enllà dels números. No hi ha dubte que la relació està passant per un moment feliç i equilibrat.

La seva història d'amor s'ha tornat una de les més comentades a la premsa del cor, generant un sense fi de comentaris i reaccions. Els seus respectius perfils estan plens de moments junts i fermes declaracions d'amor. El que ha fet que els seguidors d'Alejandro i Candela es rendeixin davant aquesta bella i romàntica vida en comú.