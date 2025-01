Preocupació per Daniel Sancho després del que ha passat dins de la presó de Tailàndia

Es disparen totes les alarmes al voltant de Daniel Sancho, sis mesos després d'haver estat condemnat per l'assassinat premeditat d'Edwin Arrieta. I és que, tal com s'acaba de confirmar, el xef "està desesperat" i "té molts problemes" a la presó de Surat Thani.

Va ser el passat 29 d'agost quan la justícia tailandesa va emetre el seu veredicte en relació amb aquest mediàtic cas. Tal com es va confirmar aquell dia, i després d'un llarg i tens judici, el fill de Rodolfo Sancho va ser condemnat a cadena perpètua.

Després de conèixer quin seria el seu destí, Daniel Sancho va ser traslladat des de la presó de Koh Samui al mòdul general de la presó de Surat Thani. Lloc en el qual actualment compleix la seva condemna.

Des de llavors, han estat pocs les dades que han transcendit sobre ell, malgrat que durant mesos va ser el centre de totes les mirades. Però ara, ha sortit a la llum quina és la veritable i crua situació que viu el xef.

Segons ha assegurat el periodista Joaquín Campos, Daniel Sancho té seriosos "problemes" per adaptar-se a les dures condicions del que possiblement serà la seva llar per a la resta de la seva vida.

Augmenta la preocupació per Daniel Sancho després de no aconseguir adaptar-se a la seva nova vida

En tots aquests mesos, Joaquín Campos ha seguit molt de prop aquest mediàtic cas. Tant és així que, fins i tot, ha escrit un llibre titulat Muerte en Tailandia. La verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta.

Durant la presentació de la seva obra, el periodista ha concedit una sèrie d'entrevistes en les quals ha parlat de les diferents etapes per les quals ha passat el condemnat. Moment en el qual ha deixat al descobert la "desesperació" que actualment viu.

Només confessar que havia matat Edwin Arrieta, Daniel Sancho va ser traslladat a la presó de Koh Samui, lloc en el qual, segons Campos, comptava amb tota mena de comoditats:

"A la primera presó en la qual va estar va ser enviat a la infermeria a dormir per viure bé. Així evitava estar en una cel·la amb rates i altres presos". No obstant això, després de ser condemnat per l'assassinat premeditat del cirurgià, la seva situació va canviar radicalment.

Avui dia, Daniel Sancho roman reclòs a la presó de Surat Thani, presó coneguda no només per ser extremadament perillosa. A més, també és famosa per les seves condicions de massificació, on obliguen els interns a dormir a terra.

Tant és així que, segons li ha confirmat el periodista a Pronto, el fill de Rodolfo Sancho i Silvia Bronchalo està travessant pel pitjor moment de la seva vida:

"Està molt fotut, en una cel·la amb altres 36 persones, entre les quals hi ha assassins, pederastes, traficants de drogues... Té molts problemes d'adaptació, però confia que el trauran d'allà, perquè això li ha dit el seu advocat".

No obstant això, Joaquín Campos ha deixat molt clar que Daniel Sancho està "desesperat". Tant és així que "es tem que pugui suïcidar-se si no millora la seva situació" pròximament.

Una versió molt diferent és la que ha fet pública el seu equip legal. Tal com ha confirmat Marcos García Montes, "es troba bé, tranquil i content". A més, ha destacat que el xef evita per tots els mitjans ficar-se en problemes.