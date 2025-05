Confirmada la notícia sobre Kiko Rivera i Irene Rosales: és important i serà aviat

La família Rivera Rosales està de celebració. Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera, prepara amb il·lusió la Primera Comunió de la seva filla gran, Ana. La influencer ha compartit alguns detalls a les xarxes socials confirmant que està feliç i molt emocionada.

Encara que no mostra el rostre de les seves filles, ha volgut donar pistes sobre el gran dia. La cerimònia serà íntima, només per als més propers, encara que hi haurà algunes absències molt importants com Isabel Pantoja, mare de Kiko Rivera, o Isa Pantoja, la seva germana petita. La data encara no s'ha revelat, però s'espera que sigui aviat concretament en aquest mateix mes de maig.

Tot apunta que se celebrarà a l'Església de Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Després, la festa tindrà lloc en una finca propera on hi haurà menjar, música i sorpreses perquè els convidats gaudeixin.

Irene Rosales prepara amb molta il·lusió el gran dia de la seva filla amb Kiko Rivera

Ana portarà dos vestits: un de clàssic per a la missa i un altre més modern, de la firma Petritas, per a la celebració. El blanc no serà l'únic color, el rosa també hi serà present a causa d'un desig de la nena que els seus pares han volgut complir.

El seu look tindrà inspiració romàntica amb un tocat de flors, sabatilles de vellut i detalls cuidats al mil·límetre.

Irene està bolcada en l'organització, no deixa res a l'atzar. Ha encarregat objectes personalitzats com una taula decorativa i un ganivet de fusta per al pastís. Un raspall gravat: “Els records de la meva Primera Comunió”, també, penjadors personalitzats per a tots els membres de la família.

“Comencen a arribar cosetes…”, escrivia Irene a Instagram. La seva emoció és evident, ho viu amb intensitat. Encara que aquest any estan convidats a set comunions, per a ella només hi ha una protagonista: la seva filla.

Kiko Rivera es mostra més discret, però també està il·lusionat per l'esdeveniment que prepara juntament amb Irene Rosales

Kiko Rivera, per la seva banda, també està implicat. Encara que més discret, no és aliè a l'alegria familiar. La parella vol que aquest dia sigui perfecte per a Ana per a ells i per a tots els que comparteixen la seva felicitat.

Serà una jornada màgica. Un abans i un després per a la petita. I, per descomptat, un motiu més per celebrar l'amor i la unió d'aquesta família.

La gran notícia està confirmada. La comunió s'acosta. I serà un dels moments més especials de l'any per als Rivera Rosales.