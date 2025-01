Helen Lindes i Rudy Fernández trenquen el seu silenci just a temps: 'No queda res'

Helen Lindes i Rudy Fernández han trencat el seu silenci a través de les xarxes per confirmar el que molts estaven esperant: l'arribada imminent del seu tercer fill. “No queda res”, ha escrit la model en la seva última publicació d'Instagram.

Va ser el passat 29 d'agost quan el matrimoni va revelar davant dels seus seguidors que d'aquí a uns mesos es convertirien en família nombrosa. “Ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres aquesta meravellosa notícia: Ampliem la família! Bebè número 3 en camí…”

Ara, Helen Lindes ha tornat al seu perfil d'Instagram amb unes noves i reveladores fotografies. En elles, podem veure la model gaudint d'un assolellat i resplendent “diumenge en família”. Moment en què ha deixat al descobert el seu avançat estat de gestació.

I és que, tal com ha assegurat la dona de Rudy Fernández, ja es troba a la setmana 38 del seu embaràs. “Gaudint del bon temps i de les meves últimes dues setmanes abans de ser família nombrosa”, ha escrit en la descripció d'aquesta publicació.

A més, i a través d'una sèrie de hashtags, Helen Lindes ha destacat que ja “no li queda res” per donar la benvinguda a la seva tercera filla juntament amb Rudy Fernández.

Helen Lindes revela una dada sobre el tercer bebè que espera juntament amb Rudy Fernández

Aquest diumenge, 19 de gener, Helen Lindes ha tornat al seu perfil d'Instagram per confirmar que ja es troba a la recta final del seu tercer embaràs. I és que, tal com ha assenyalat la dona de Rudy Fernández, es troba a la setmana 38 de la seva gestació.

Com era d'esperar, la publicació de la model no ha passat per res desapercebuda entre la resta d'usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que molts d'ells han aprofitat per felicitar la parella per aquesta bona notícia.

“Endavant, Helen, farem un brindis especial pel pròxim bebè”, li ha assegurat un dels seus seguidors. “Tic tac… Estàs guapíssima!”, li ha escrit una altra internauta.

Encara que durant aquests mesos Helen Lindes i Rudy Fernández han anat revelant a poc a poc diversos detalls sobre el seu nou bebè, el que han decidit mantenir en secret és el seu nom. No obstant això, ja han confirmat que, igual que els seus germans, començarà amb la lletra A.

A més, el passat 9 de gener, la model va compartir amb els seus followers com havia anat la seva última ecografia i la revisió de la setmana 36 del seu embaràs. Moment en què, encara que va confessar que tot estava bé, també va expressar les seves majors pors:

“Encara no estava col·locada. Vaig tenir moltíssima por perquè, en els meus altres embarassos, els meus fills s'havien col·locat bé i aquesta venia de natges i ja m'estava imaginant històries.[…]Afortunadament, s'ha girat ella soleta”