Es confirma l'última hora sobre Aurah Ruiz i Jesé Rodríguez: 'Estic molt...'

Aurah Ruiz va començar el passat dijous 2 de gener la seva aventura a GH Dúo. Tres dies després de l'estrena del programa de Telecinco es va revelar que la concursant de realities havia entrat a la casa de Guadalix com a infiltrada. La dona del futbolista Jesé Rodríguez revelava quin era el seu veritable rol a Ana Herminia, dona d'Ángel Cristo: "Estic molt contenta i a gust amb tu", reconeixia davant l'audiència.

La canària, que ja té experiència en aquest tipus de programes, va acceptar la proposta que va rebre de la citada cadena. Una decisió que suposa separar-se del seu marit i el seu fill durant diverses setmanes, una cosa que ja va viure durant el temps que va romandre a Supervivientes.

Va ser durant el debat de GH Dúo del diumenge quan es va donar a conèixer un dels grans secrets de la present edició. Tot i estar a la casa, Aurah Ruiz no és en realitat concursant del reality de Telecinco.

Aurah Ruiz destapa quin és el veritable paper que té a GH Dúo

Ella mateixa ho donava a conèixer a la nora de Bárbara Rey. "No soc concursant, estic infiltrada a la casa. Estic enganyant a tothom, no em quedaré i em fa molta pena, però no puc seguir aquí", reconeixia.

Carlos Sobera, testimoni de la confessió d'Aurah Ruiz, recordava a Ana Herminia que havia de mantenir en secret el que acabava d'escoltar. "Si ho fas malament, el grup rebrà una cosa que no els agradarà gens, cal mantenir el secret", advertia el presentador.

La influencer, deixava clar, a més, que desconeix quant de temps durarà la seva presència en el concurs. Tot i això, reconeixia estar encantada.

Mentrestant, la parella d'Aurah Ruiz, el també canari Jesé Rodríguez, ha optat pel silenci. El davanter, que sempre s'ha caracteritzat per la seva actitud discreta, en aquesta ocasió ha mantingut la seva línia habitual sense pronunciar-se sobre la presència de la seva dona a GH Dúo.

Aurah Ruiz reconeix que des de la seva boda les coses han anat a millor

Cal recordar que la publicació més recent en què Jesé Rodríguez es refereix a Aurah Ruiz és de l'últim dia de 2024. Just abans que la seva dona entrés al reality de Telecinco, la parella compartia unes romàntiques imatges amb les quals acomiadaven l'any mostrant-se agraïts per tot el viscut junts.

Des que Aurah Ruiz va començar la seva aventura en l'esmentat espai, la canària ha tingut ocasió de parlar del seu matrimoni. Una relació que, si bé ha superat no pocs obstacles, en aquests moments sembla que travessa per una fase molt estable.

De fet, la influencer va assegurar que des de la seva boda, celebrada l'any 2022, "tot ha anat a millor". Una situació sobre la qual va voler matisar que "hem sabut triar tant ell com jo", sentenciava Aurah Ruiz.