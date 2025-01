Gerro d'aigua freda per a Clara Chía: Gerard Piqué segueix els passos de Pep Guardiola

La relació entre Gerard Piqué i Clara Chía ha rebut un cop inesperat després de l'última decisió de l'exfutbolista. Segons ha informat Vanitatis, Piqué ha optat per mudar-se a Miami per estar a prop dels seus fills, Milan i Sasha.

I és que, tal com ha transcendit, Shakira està immersa en la preparació de la seva pròxima gira internacional. Aquest canvi ha deixat a Clara Chía a Barcelona, separada físicament de la seva parella per milers de quilòmetres.

Gerro d'aigua freda per a Clara Chía

La decisió no ha estat senzilla per a cap dels dos, però semblava inevitable donades les circumstàncies. Shakira ha traslladat temporalment la seva residència a Mèxic per ultimar els detalls de la seva gira, que s'estendrà almenys fins al juny d'aquest any.

Davant aquesta situació, algú havia d'assumir la responsabilitat de cuidar els nens a Miami, i Gerard Piqué va decidir fer un pas endavant. Encara que Clara Chía i l'exjugador del Barça continuen junts, la distància complica la relació.

Clara Chía, que roman a Barcelona, s'enfronta ara a una situació complicada, veient com la seva relació travessa una etapa marcada per la distància. A Miami, Piqué es troba completament centrat en els seus fills, buscant oferir-los estabilitat enmig dels canvis.

Gerard Piqué segueix els passos de Pep Guardiola

La separació física entre Piqué i Chía recorda a la viscuda per Pep Guardiola i Cristina Serra. Abans que Guardiola i Serra se separessin, tots dos ja vivien en ciutats diferents: ell a Manchester i ella a Barcelona.

Ara, Gerard Piqué i Clara Chía es troben en una situació similar. Encara que la relació continua intacta, la distància entre Miami i Barcelona suposa un repte important per a la jove parella.

Malgrat els desafiaments, tot fa pensar que estan compromesos a fer que la seva relació funcioni. D'aquesta manera, és molt probable que mantinguin contacte constant i es donin suport mútuament en aquesta etapa, encara que la distància hagi canviat la seva dinàmica diària.

Mentre Piqué compleix amb les seves responsabilitats com a pare a Miami, Clara Chía roman a Barcelona, lidiant amb l'absència de la seva parella. L'exclusiva de Vanitatis il·lumina com aquesta decisió, encara que necessària, ha posat a prova la fortalesa de la seva relació.