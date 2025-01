Anna, la dona de Robert Lewandowski, diu el que molts pensen sobre el plat més català

Anna Lewandowska, l'esposa de Robert Lewandowski, ha mostrat una vegada més el seu interès per les tradicions i la gastronomia catalana. A través del seu compte d'Instagram, la reconeguda nutricionista i esportista ha compartit imatges i vídeos gaudint d'una calçotada.

No hi ha dubte que es tracta d'un dels esdeveniments culinaris més representatius de casa nostra. En les seves últimes publicacions, Anna apareix envoltada d'amics i familiars, tastant els famosos calçots, cebes tendres rostides al foc que s'acompanyen de salsa romesco.

"Calçots: una festa catalana que uneix la gent. Cebes rostides, un menjar hivernal de temporada, banyades en una salsa aromàtica. Una tradició senzilla plena de sabor, alegria i celebració", ha escrit, mostrant el seu entusiasme per aquesta experiència cultural.

Anna Lewandowska enamora gaudint del plat més català

Des de l'arribada de la família Lewandowski a Barcelona, tant Robert com Anna han demostrat una gran disposició per integrar-se en la vida catalana. Aquest tipus de gestos reflecteixen el seu interès per conèixer i participar en les tradicions del lloc que ara consideren la seva llar.

La calçotada no és només un àpat, sinó també una celebració que reuneix les persones al voltant d'una taula per compartir rialles. En les imatges compartides per Anna, se la veu participant activament en aquesta tradició, fins i tot embrutant-se les mans en pelar els calçots.

Un pont entre la gastronomia i la vida saludable a Catalunya

Coneguda pel seu compromís amb l'alimentació equilibrada, Anna també ha aprofitat per ressaltar els valors saludables d'aquest plat. Els calçots, a més de ser deliciosos, són rics en antioxidants, característica que encaixa amb l'estil de vida que ella promou.

La publicació ha tingut un gran impacte entre els seus seguidors, molts dels quals van destacar l'esforç d'Anna per connectar amb la cultura catalana. La seva capacitat per compaginar tradició i estil de vida saludable ha estat àmpliament aplaudida.

D'aquesta manera, la dona de Robert Lewandowski, s'ha convertit en un exemple d'integració i respecte pels costums locals. Amb gestos com aquest, Anna Lewandowska continua conquerint no només els barcelonistes, sinó també tots els que estimen la cultura catalana.