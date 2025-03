El motiu real pel qual Elsa Pataky i Chris Hemsworth no volen viure a Espanya

Elsa Pataky i Chris Hemsworth van prendre una decisió clau per a la seva família. Van triar Austràlia com la seva llar per criar els seus fills en un ambient lliure de pressions. El seu objectiu era oferir-los un entorn tranquil i natural, lluny del bullici de les grans ciutats.

La família va viure a Los Angeles durant un temps, però aviat es van adonar que no era el que buscaven. La ciutat, plena de soroll i treball constant, els resultava aclaparadora. No volen viure allà ni a Espanya perquè volen fugir del focus mediàtic i que els seus fills creixin en llibertat.

Elsa Pataky va explicar en una entrevista com va ser aquesta experiència. "A Los Angeles tot gira al voltant del cinema i la seva indústria", va dir. L'actriu va admetre que la saturació i la monotonia d'aquesta vida començaven a afectar la connexió familiar que volien mantenir.

Conscients que necessitaven un canvi, Chris i Elsa van decidir mudar-se a Byron Bay, a Austràlia. Aquest petit paradís els va oferir la pau que tant desitjaven per a la seva família. En aquest lloc van trobar la tranquil·litat i la qualitat de vida que els faltava a la gran ciutat.

Elsa Pataky no vol estar a Madrid

Elsa Pataky, que va néixer a Madrid, també va mencionar com de difícil li va resultar adaptar-se a la vida a la ciutat després d'estar al camp. "Viure a Madrid és complicat quan ja has viscut a la natura", va comentar. L'actriu es va sentir adaptada a l'estil de vida més relaxat i aquest és un altre motiu pel qual es nega a viure a Espanya.

Encara que no desitgen viure de forma permanent a Madrid, gaudeixen de les seves visites a la ciutat. Elsa va mencionar que als seus fills els encanta gaudir del menjar espanyol, com el pernil. De tant en tant, fan viatges a la península per estar amb la família i gaudir de la cultura.

Malgrat el seu amor per Austràlia, Elsa i Chris mantenen una propietat a Madrid. El 2004, Elsa va comprar un àtic al barri de Chamberí. Més tard, van decidir ampliar-lo, comprant el pis contigu, cosa que els va permetre tenir una llar més gran en els seus viatges a Espanya.

Encara que les seves arrels són a Espanya, Austràlia ha estat el seu refugi. La vida en contacte amb la natura els ofereix la pau que buscaven. Per a Chris i Elsa, criar els seus fills lluny del soroll i les pressions de les ciutats és el més important.

A Byron Bay, la família Hemsworth-Pataky ha trobat l'equilibri perfecte. Allunyats de l'estrès de la vida urbana, els seus fills creixen en un entorn saludable i lliure. La tranquil·litat i la llibertat que ofereix la natura és l'aspecte que més valoren en la seva vida.