Confirmada la gran notícia sobre Juan Antonio Ruiz 'Espartaco': ningú ho esperava

La llegenda del toreig, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’, ha deixat més d'un sense paraules amb la darrera i inesperada notícia que ha transcendit relacionada amb la seva faceta professional. Tal com s'ha confirmat, aquest torero sevillà ha decidit reinventar-se com a ramader de brau.

Durant anys, ha estat una de les figures indiscutibles dins de la tauromàquia del nostre país. I tot, gràcies a les seves memorables feines dins de les places més importants d'Espanya.

No obstant això, el que pocs imaginaven és que la seva vida experimentaria un gir inesperat després de posar fi a la seva exitosa trajectòria professional. Ara, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ ha decidit dedicar el seu temps i esforç a la ramaderia de brau.

Després de la seva retirada el 2015, el torero va comprar la seva finca Majavieja, ubicada a la localitat de Constantina (Sevilla), terreny que es va convertir en la seu central del seu nou negoci. Més tard, va ampliar el seu territori amb Cerroporras, on ara pasturen les seves reses.

Gràcies a la seva dedicació i visió de futur, avui, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ s'ha convertit en tot un referent en el sector ramader del nostre país.

Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ sorprèn amb el seu nou negoci ramader

La clau del seu èxit rau en una estricta selecció genètica, basada en encasts Núñez, Torrestrella i Guateles, buscant preservar la bravura i el temple dels seus toros.

“La ramaderia té el seu origen en la sang Núñez, però amb creus selectives de Torrestrella i Guateles. Tinc un gran nombre de vaques i erals, i vull seguir millorant cada any”, va explicar Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ en una ocasió.

Actualment, la finca Majavieja és sinònim d'excel·lència ramadera. Les seves reses es crien amb la màxima cura, guanyant-se el respecte i l'admiració del món taurí.

A més, i de forma paral·lela a la seva faceta com a ramader, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ manté viu el seu vincle amb el toreig. De fet, ha assumit el rol de mentor, donant suport a joves promeses com els germans Jiménez, Javier i Borja.

“Sempre els he dit que el toreig és un camí de constància i superació. Jo també vaig passar per moments complicats a l'inici de la meva carrera, i és important tenir algú que et doni suport”, va assegurar el mestre.

Nascut a la localitat sevillana d'Espartinas, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ va créixer sota la influència del seu pare, també torero. El seu debut en el món del toreig es va produir quan només tenia 12 anys, a la plaça de Camas.

Amb una carrera plena d'èxits, va liderar l'escalafó en vuit temporades. Finalment, i després de fer història en cossos tan importants com Las Ventas de Madrid, el torero es va retirar el 2015 a la plaça La Maestranza de Sevilla.