Carmen Alcayde confirma la seva relació amb Montoya amb un missatge directe

Diumenge passat, després de l'emissió de la gala especial de Supervivientes, Carmen Alcayde confirmava públicament la seva relació amb Montoya mitjançant un emotiu missatge a les xarxes socials.

L'absència del concursant sevillà a l'última gala ha despertat molts dubtes. Alcayde ha aprofitat per dedicar-li unes paraules carregades d'admiració i suport. Aquest gest ha permès conèixer l'especial connexió que han mantingut tots dos després del reality.

En aquesta jornada s'esperava la presència de tots els participants per tancar l'edició amb una trobada emotiva. Tanmateix, Montoya no ha acudit al plató, cosa que ha generat un notable silenci al voltant de la seva situació. Carlos Sobera, presentador del programa, ha explicat que el concursant ha rebut recomanació mèdica per descansar a causa del gran desgast que ha patit.

Davant d'aquesta absència, Carmen Alcayde ha trencat el silenci amb una publicació a Instagram que ha revelat l'especial connexió que ha mantingut amb Montoya. “En aquesta foto hi faltes tu, amic, que t'hi has entregat com ningú i has estat part fonamental”, ha escrit la presentadora. A més, ha afegit: “Tant de bo aviat tornar a veure't brillar”, mostrant no només afecte, sinó també admiració per l'esforç que Montoya ha demostrat.

Un vincle que es reforça fora del plató: el gest de Carmen Alcayde amb Montoya

L'emotivitat del missatge ha sorprès molts seguidors, que han valorat la sinceritat i el respecte amb què Carmen s'ha expressat. No és habitual que una presentadora es mostri tan oberta sobre els seus vincles amb concursants, i aquest detall ha despertat la curiositat sobre com ha evolucionat la seva relació.

Tanmateix, el missatge d'Alcayde ha tingut resposta de Manuel González, exconcursant, que ha qüestionat públicament l'absència de Montoya a la gala.

Segons Manuel, en aquests espais s'ha considerat fonamental “donar la cara” i enfrontar-se tant als aplaudiments com a les crítiques, fins i tot al ‘hate’ que pugui sorgir. La seva opinió, que ha expressat a Europa Press, ha obert un debat sobre la responsabilitat i la gestió emocional dels participants.

El suport incondicional de Carmen Alcayde a Montoya després de la final

Manuel ha afegit que, tot i que comprèn que Montoya pugui estar passant per un mal moment, la transparència amb el públic s'ha considerat important. A més, ha aconsellat al concursant que no es deixi influir pels comentaris negatius a les xarxes socials, ja que això podria afectar la seva estabilitat mental.

En definitiva, la confirmació de la relació entre Carmen Alcayde i Montoya ha servit per il·luminar la situació personal del concursant. La presentadora ha mostrat un suport incondicional, mentre que el debat entre companys exconcursants ha posat de manifest les complexitats emocionals que han viscut els participants en aquestes experiències televisives.

Així, el tancament d'aquesta edició no només ha estat un moment de celebració, sinó també de reflexió sobre la salut emocional en el món de l'entreteniment.