Rocío Flores, després de la reunió familiar amb David Flores Carrasco: 'Espero que...'

Rocío Flores va complir el seu desig de gaudir del dia de Reis al costat dels seus éssers estimats. La filla de Rocío Carrasco va tenir ocasió de dinar amb el seu pare, el seu germà David, i la seva germana Lola, fruit de la relació d'Antonio David Flores amb Olga Moreno. "Espero que hàgiu gaudit amb les vostres famílies el dia més màgic de l'any", escrivia al seu mur després d'haver passat aquesta jornada amb la seva família.

La influencer, sense poder ocultar la felicitat en un dels dies més especials de l'any, deixava a la vista una profunda reflexió en el seu perfil de xarxes. "Em sento superagraïda de poder compartir aquest dia amb ells", reconeixia la neta de Rocío Jurado.

I afegia, deixant a la vista els seus sentiments: "Aquest dia va molt més enllà de regals sota l'arbre. Va de valorar el que tenim i a qui tenim per poder seguir gaudint".

Rocío Flores reflexiona sobre el que ella valora per damunt de tot

Rocío Flores no amaga com de feliç se sent de tenir a prop la seva família. Lluny del focus mediàtic des de fa un parell d'anys, la jove viu a Màlaga amb la seva parella, Manuel Bedmar.

A prop del seu pare Antonio David i dels seus germans, Rocío ha trobat en la seva feina com a ambaixadora d'una firma de cosmètics una ocupació que l'omple. Una activitat que compagina amb la seva faceta d'influencer a Instagram, on acumula més de 730.000 seguidors.

Al llarg de l'any que acaba de finalitzar, la filla d'Antonio David va tenir ocasió de compartir amb els seus seguidors quina va ser la millor decisió que va prendre. Rocío i la seva parella van rebre a casa seva fa ara gairebé un any la seva gosseta Roma. Un animal al qual Flores es refereix com "el meu nadó" i de qui assegura "li ha salvat".

La neta de Rocío Jurado celebrava aquest 6 de gener els "primers Reis Mags del bebè de la casa". De fet, Roma també va rebre uns quants presents, tal com Rocío va deixar a la vista a través d'un simpàtic vídeo.

David Flores va ser qui va recordar a la seva germana l'arribada dels Reis Mags

Una data que la filla d'Antonio David Flores semblava haver oblidat. Segons ella mateixa va confessar, va ser el seu germà David qui li va recordar que les seves majestats d'Orient estaven a punt d'arribar.

"Va ser el meu germà qui em va dir ahir que els Reis arribaven diumenge", explicava la jove. "Vaig pensar que tindria més dies, així que aquí em veieu arreglant la cara amb maquillatge per sortir al carrer", bromejava amb els seus seguidors en el seu perfil de xarxes.

Amb la mirada posada en el nou any, Rocío és conscient de com d'afortunada és. Per a ella no hi ha res que l'ompli més que tenir els seus éssers estimats a prop. Una conclusió a la qual ha arribat malgrat el distanciament que manté des de fa anys amb la seva mare.