Qui és Beatrice Duodu, presentadora del canal 324 de TV3: tot el que se sap

Beatrice Duodu Owusu és molt més que una periodista destacada: és un símbol de diversitat i compromís en el panorama mediàtic català. Als seus 28 anys, ha aconseguit trencar barreres com a presentadora de TV3.

Beatrice està consolidant la seva carrera com a presentadora al canal 324. Nascuda a Ghana, Bea va arribar a Catalunya amb 4 anys i es va establir a Vic, on va començar a forjar un camí ple d'èxits.

Beatrice Duodu és presentadora del 324 de TV3

La seva trajectòria destaca tant per la seva tasca informativa com pel seu compromís en temes socials, especialment relacionats amb la lluita antiracista. A més del seu paper com a presentadora d'informatius, Bea ha participat com a moderadora i ponent en nombrosos esdeveniments.

La seva implicació en aquestes causes no és casual, ja que des dels seus anys universitaris va mostrar un interès especial en la representació de les dones africanes. Prova d'això va ser el seu treball de fi de grau a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Aquest projecte no només li va valer un reconeixement acadèmic, sinó que també va reafirmar el seu compromís amb la visibilització i reivindicació de la diversitat en els mitjans de comunicació.

Beatrice Duodu i la seva destacada trajectòria professional

El 2022 va marcar una fita en la història de TV3 quan Duodu es va convertir en la primera dona negra a presentar un programa al canal. Aquest èxit és un reflex de la seva feina per trencar barreres en un sector on la diversitat encara té molt camí per recórrer.

Abans d'arribar al 324, Bea va participar en projectes com Planta Baixa, a més de treballar com a reportera, redactora i locutora en mitjans de renom com RAC1 o TVE.

Aquestes experiències li han permès ampliar la seva capacitat per connectar amb l'audiència. Més enllà de la seva faceta professional, Beatrice és una veu imprescindible en el debat sobre la representació de les persones afrodescendents en la societat catalana.

La seva tasca en l'àmbit de la comunicació i el seu paper com a referent en la lluita per la igualtat és crucial. Així, la converteixen en un exemple per a les generacions més joves que somien en seguir els seus passos. Bea és, sens dubte, una inspiració dins i fora de les pantalles.