Carlos Sainz reconeix una cosa del seu fill, Carlos Sainz Jr: 'Normal que es preocupi'

Durant la seva última entrevista juntament amb el seu fill, Carlos Sainz no ha tingut cap problema a l'hora de reconèixer una dada relacionada amb la vida personal de Carlos Sainz Jr. "És normal que es preocupi una mica més de la seva imatge", ha assegurat aquest mític pilot espanyol de ral·li.

Pare i fill han deixat de banda la seva passió pels circuits de velocitat per endinsar-se de ple en el món de la moda. Tal com ha transcendit, ambdós s'han convertit en els models de la nova campanya primavera-estiu de la firma Hackett London.

Per aquest motiu, i arran del seu nou projecte professional, tant Carlos Sainz com el seu fill, Carlos Sainz Jr., han concedit una nova entrevista a la revista ¡Hola!. Xerrada en la qual han parlat, entre altres coses, sobre com viuen aquesta nova experiència.

Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció ha estat una de les confessions que ha fet el pilot de ral·li sobre el seu fill. En un moment de l'entrevista, el redactor de la citada revista ha preguntat en veu alta "qui és el més coquet dels dos".

Una qüestió que Carlos Sainz no ha trigat a aclarir: "Crec que Carlos, encara que és probable que ell digui que jo, però crec que ell una mica més". "Amb l'exposició que té, crec que és normal que es preocupi una mica més de la seva imatge", ha afegit.

Encara que ha assegurat que Carlos Sainz Jr. és el més coquet, el pilot de ral·li considera que "cap dels dos caiem en aquesta situació d'excés de preocupació". És a dir, "d'estar sempre pensant què ens posem o no".

"Crec que busquem molta comoditat i sentir-nos a gust, amb roba que t'identifica, que te la pots posar en qualsevol moment", ha matisat a continuació Carlos Sainz.

Per la seva banda, el pilot de Fórmula 1 ha assegurat entre rialles que no està d'acord amb la resposta del seu pare: "Potser l'edat et torna més coquet".

"Jo sí que el veig preocupant-se cada vegada més de quina jaqueta, quina camisa o quins pantalons es posa. Li pregunta molt a la meva mare... Crec que cap dels dos som coquets, sinó bastant simples en aquest sentit".

No obstant això, i malgrat la seva opinió, Carlos Sainz Jr. ha deixat clar que a cap dels dos els agrada "portar roba que cridi massa l'atenció". "No estem una hora davant del mirall o a l'armari, triant la roba... Anem directes al gra", ha aclarit el jove.