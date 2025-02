Arriba a Buckingham la foto del príncep Harry que confirma la seva afecció de salut

L'última aparició del príncep Harry als Invictus Games ha cridat l'atenció per un evident canvi en la seva imatge. Les fotografies recents mostren un avanç notable en una afecció mèdica que està patint.

Un canvi evident que ha despertat l'anàlisi dels experts

El mitjà Vanitatis ha consultat dos especialistes per analitzar l'estat capil·lar del duc de Sussex. El doctor Ignacio Sevilla, director mèdic de Svenson i la doctora Stefania Mancinelli, de la Clínica Insparya Màlaga han analitzat el seu cas al detall. Tots dos coincideixen que l'alopècia del príncep Harry és d'origen genètic, però amb un patró de caiguda poc habitual.

A diferència de la majoria de casos d'alopècia androgenètica, el príncep manté una línia frontal ben definida, sense entrades pronunciades. No obstant això, la zona més despoblada es troba a la part superior del seu cap, cosa que ha generat dubtes sobre si el seu cas podria estar influenciat per altres factors.

Quin tipus d'alopècia té el príncep Harry?

Els experts expliquen que la distribució de l'alopècia de Harry és atípica. "Pot tractar-se d'una alopècia androgenètica, però amb un patró de caiguda femení, el que es coneix com a FAGA", expliquen. Mancinelli destaca que "la seva caiguda és avançada, però difusa i sense que s'hagi produït un retrocés en la línia d'implantació", cosa que dificulta precisar la seva evolució.

Per la seva banda, el doctor Sevilla planteja la possibilitat que, a més de l'alopècia androgenètica, el príncep pugui estar experimentant un altre tipus d'alopècia. "Pot tractar-se d'una alopècia inflamatòria, es pensa que té una base autoimmune i provoca una caiguda que pot associar-se a situacions d'estrès", assenyala.

Tots dos coincideixen que la seva alopècia es troba en una fase avançada i que el seu marge de millora és limitat. En casos com el seu, un empelt capil·lar podria ser una alternativa, però la quantitat de cabells disponibles per a trasplantament no seria suficient per cobrir tota la zona afectada amb densitat.

La comparació amb el príncep Guillem i el futur dels seus fills

El cas de Harry ha portat a preguntar-se per què el príncep Guillem ha perdut els cabells a una velocitat molt més gran tot i ser només dos anys més gran. Els especialistes recorden que l'alopècia androgenètica té un component poligènic, cosa que significa que el seu desenvolupament varia en funció de múltiples factors genètics.

El component genètic juga un paper clau en la possibilitat que els fills de Guillem i Harry heretin aquesta condició. No obstant això, destaquen que els avenços en tractaments capil·lars podrien ajudar a alentir el procés. "Si els fills comencen a tractar l'alopècia de manera primerenca, amb tractaments capil·lars regeneratius o farmacològics, podrien frenar o alentir el procés", adverteix Mancinelli.

Tot i que l'alopècia de Harry es troba en una fase avançada, la seva progressió podria estabilitzar-se amb els tractaments adequats. Per ara, la seva imatge continua generant debat, especialment per la forma en què ha evolucionat el seu cas en comparació amb el del seu germà.