Antonio David Flores dona una última hora sobre Fran Rivera que deixa tothom en xoc

Antonio David Flores es feia ressò al seu canal de YouTube del naixement del quart fill de Fran Rivera. En concret, l'exguàrdia civil es fixava en la informació aportada pel programa Y ahora Sonsoles, que avançava que el padrí del nen serà José Luis López Fernández, 'El Turronero'. Una dada que agafava per sorpresa al mateix Antonio David i als seus col·laboradors.

Rocío Carrasco analitzava la decisió del matrimoni Rivera Montes. "Això del turronero té molt de sentit per diverses coses", deixava caure el youtuber. Flores recordava les festes multitudinàries que l'empresari gadità ha organitzat i en les quals ha comptat amb nombrosos rostres coneguts.

Esdeveniments en què també ha estat present el fill de Carmina Ordóñez demostrant la forta amistat que els uneix. "Ell és un home de negocis i probablement hi ha alguna cosa darrere que hagi influït en el fet que sigui el padrí del seu fill", apuntava Antonio David.

Antonio David Flores aclareix que la decisió de Fran Rivera té molt de sentit

A continuació, el malagueny insinuava que, més enllà d'una amistat, podria haver-hi una relació comercial o de negocis fins ara desconeguda entre Fran Rivera i 'El Turronero'.

Pablo Calvo, paparazzi i col·laborador del citat canal de YouTube, intervenia per qüestionar la decisió de Fran sobre el padrí del seu quart fill. El citat reporter mostrava el seu desconcert sobre el fet que l'escollit sigui José Luis López Fernández. "El matrimoni té moltes amistats i estranya que aquest home sigui el padrí", sostenia Calvo referint-se a 'El Turronero'.

Segons Calvo, més enllà d'interessos econòmics hauria de prevaler l'interès sentimental a l'hora d'escollir "la persona que acompanyi aquest nen en el seu creixement". A més, feia èmfasi en el fet que el fill gran de Paquirri hagi tingut més en compte els interessos econòmics com en el seu dia va fer la seva mare Carmina Ordóñez.

Al llarg del directe que Antonio David ha ofert als seus fidels, ell i els seus col·laboradors han recordat els negocis de Fran Rivera. A més de la seva trajectòria a les places, el marit de Lourdes Montes ha generat suculents ingressos gràcies a la seva presència en portades de revistes i platós de televisió.

Antonio David Flores analitza per què Fran Rivera ha escollit 'El Turronero' com a padrí del seu fill

Quantitats econòmiques que ha invertit després i que, avui dia, li permeten portar un ritme de vida desfogat. "On millor es maneja és a les places mediàtiques", apuntava Pablo Calvo insistint que no va arribar a brillar a les places com el seu pare. Van ser altres fets, com contreure matrimoni amb Eugenia Martínez de Irujo el que en el seu dia li va obrir les portes de la plaça mediàtica.

Ara, a falta de confirmar la data del bateig del fill de Fran Rivera, el que molts es pregunten és si hi haurà o no portada amb el nadó. Una qüestió que Antonio David Flores té clar si es produirà bé a la revista ¡Hola! o potser en una altra publicació.

Sigui com sigui, la decisió de Fran i Lourdes Montes de nomenar 'El Turronero' padrí de Nicolás no està exempta de polèmica. Un important pas després del qual és inevitable preguntar-se per les raons que els ha portat a això.