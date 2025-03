Almudena Cid deixa d'amagar com va ser la seva trobada amb Letícia: 'Era molt...'

Almudena Cid travessa una etapa de plenitud, combinant el seu llegat en la gimnàstica rítmica amb nous projectes apassionants. L'exesportista va estar present al Festival de Cinema de Màlaga, on va parlar sobre el documental que està preparant sobre la seva vida. No obstant això, el que més va sorprendre va ser que va deixar d'amagar com va ser la seva trobada amb la reina Letícia durant els Jocs Olímpics.

"Era molt agradable", va confessar l'exgimnasta sobre la seva interacció amb la monarca. La campiona espanyola, que va brillar en quatre cites olímpiques, va compartir records entranyables d'aquelles edicions. Però, què va ser el que més li va impactar de Letícia?

Almudena Cid deixa d'amagar com va ser la seva trobada amb Letícia

Almudena Cid continua sent una de les figures més icòniques de la gimnàstica rítmica a Espanya. Va ser l'única gimnasta de la història en disputar quatre finals olímpiques consecutives, deixant empremta a Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenes 2004 i Pequín 2008. El seu pas pels Jocs li va permetre conèixer destacades personalitats del món de l'esport i la reialesa.

Letícia es va interessar per la gimnàstica rítmica quan va assistir a les olimpíades d'Atenes i Pequín. "Me'n recordo una vegada que Letícia, quan encara no era reina, va venir als Jocs Olímpics a Atenes, però també a Pequín. I recordo el seu interès pels mallots, per l'entrenament", va revelar.

Un dels detalls que més va sorprendre Almudena va ser l'interès genuí de Letícia en els atletes espanyols. "Tenia molt interès per què fèiem i què és el que hi havia darrere", va relatar.

De fet, va reconèixer que també li va impactar el fet que Letícia sabés qui era ella i la seva trajectòria. "Jo, vaja, chapó, perquè mira que es troba amb milers de persones, però vaja, increïble", va afegir amb un somriure.

"Era molt agradable parlar amb ella perquè es notava que li interessava", va afegir l'exgimnasta. Unes paraules amb les quals va voler remarcar com Letícia es mostrava tan accessible amb ella com amb la resta dels seus companys d'equip.

Aquesta reacció demostra el caràcter proper de la monarca. Letícia ha demostrat en múltiples ocasions el seu interès per la cultura, l'esport i les figures destacades d'Espanya.

El llegat d'Almudena Cid i el seu nou projecte

Més enllà de les seves trobades amb la reialesa, Almudena Cid continua sent un referent en el món de l'esport. Amb quatre participacions olímpiques, ha deixat un llegat que inspira les noves generacions de gimnastes. Ara, amb la producció d'un documental sobre la seva vida, busca mostrar una faceta més personal i desconeguda de la seva trajectòria.

La seva història continua inspirant noves generacions d'esportistes, i la seva trobada amb Letícia és només una de les moltes experiències que han marcat la seva trajectòria. A través d'aquest nou projecte, Almudena vol mostrar l'esforç, la passió i la dedicació que hi ha darrere d'una carrera d'èxit.

No hi ha dubte que la relació entre Almudena Cid i la reina Letícia va quedar marcada per la proximitat i l'interès per l'esport. L'exgimnasta continua recordant amb admiració aquell moment en què, sense saber-ho, va compartir amb una futura reina una passió que transcendeix fronteres. Quins altres secrets revelarà el seu pròxim documental?