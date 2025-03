El Papa Francisco reapareix: així ha estat la seva aparició des de l'Hospital Gemelli

El Papa Francisco ha rebut aquest diumenge l'alta mèdica després de 37 dies ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma. I ho ha fet saludant els seus fidels des de la finestra de l'hospital, just en el moment de la pregària de l'Àngelus dominical. Ha estat la seva primera aparició pública en setmanes, i un gest molt esperat que ha emocionat els fidels congregats a les portes del centre mèdic.

El Sant Pare ha saludat breument, en un gest carregat de simbolisme i afecte. S'ha mostrat davant els seus fidels en una cadira de rodes i saludant amb les mans, fent també un gest amb el polze cap amunt. Ha mostrat certa complicitat amb els presents, i ha tranquil·litzat amb aquesta breu aparició.

Al llarg de la seva estada hospitalària, el Papa ha estat acompanyat permanentment pel seu equip mèdic i personal de confiança. Els fidels arreu del món seguien amb preocupació la seva evolució.

L'alta mèdica arriba amb "condicions clíniques estables"

En una roda de premsa celebrada aquest dissabte, l'equip mèdic de l'Hospital Gemelli va confirmar que Francisco serà donat d'alta avui mateix, 23 de març. Serà després de superar una complexa patologia respiratòria. "El Sant Pare tornarà a Santa Marta en una alta protegida", van assenyalar.

S'ha aclarit que, encara que el seu estat és ara estable, el Papa necessitarà almenys dos mesos de convalescència abans de reprendre la seva agenda habitual.

Durant l'ingrés, el Papa ha rebut tractament per una insuficiència respiratòria aguda causada per una infecció polimicrobiana, que va derivar en una pneumònia bilateral severa. Va ser sotmès a un tractament farmacològic combinat que ha resultat eficaç, encara que no exempt de risc.

El Papa va viure dos moments crítics durant la seva hospitalització

Els metges van revelar a més que el Pontífex va travessar dos episodis clínicament crítics en què la seva vida va estar "realment en perill". No obstant això, van destacar que en cap moment va ser intubat i es va mantenir "sempre alerta, orientat i present".

Aquest fet reforça la percepció de la seva fortalesa física i espiritual, especialment considerant els seus 88 anys i el seu historial de problemes respiratoris.

No reprendrà la seva agenda immediata: necessita repòs i recuperar la veu

Encara que torna a la seva residència a Santa Marta, al Vaticà, no s'espera que reprengui la seva activitat pública de manera immediata. El Papa necessita encara recuperar plenament la veu i sotmetre's a revisions mèdiques periòdiques per assegurar que la recuperació segueix el seu curs sense complicacions.

L'agenda papal de les pròximes setmanes es veurà afectada, encara que des de la Santa Seu no es descarten aparicions breus o missatges gravats per mantenir la proximitat amb els fidels. El Vaticà ha demanat respecte als temps de recuperació i ha agraït les mostres d'afecte i oracions arribades des de tot el món.