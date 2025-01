Alma Bollo, filla de Raquel Bollo, confirma la seva última hora: 'La situació és…'

Alma Bollo, filla de Raquel Bollo, ha tornat a usar les seves xarxes socials per compartir un moment de la seva vida diària. La jove no dubta a mostrar la seva realitat. Aquesta ha volgut donar l'última hora sobre la seva vida després de confessar que: "La situació és la següent".

Alma Bollo ha volgut obrir-se sobre un episodi viscut amb el seu fill Miguel, qui, segons ha confessat en diverses ocasions, té dificultats per dormir adequadament. Amb frases sinceres i sense filtres, Alma va publicar una sèrie d'històries a Instagram per relatar el que va succeir.

En una d'elles, va explicar com la situació amb Miguel la va portar a un curiós dilema mentre es trobava al seu cotxe. "La situació és la següent: A Miguel li està costant molt el tema de dormir. Just s'ha quedat adormit al cotxe i aquí porto jo 15 minuts parada sense saber què fer", va escriure Alma.

Última hora sobre Alma Bollo, filla de Raquel Bollo

Alma Bollo, visiblement preocupada pel descans del seu fill, va revelar que havia decidit romandre al cotxe durant aquest temps per no despertar-lo. La seva publicació va generar una onada de comentaris a les xarxes, on els seus seguidors la van aplaudir per la seva dedicació i paciència.

Alma també va explicar que aquell moment reflectia les petites decisions que ha de prendre diàriament per prioritzar el benestar del seu fill. I és que, segons va indicar en una història posterior, després de pujar la publicació, Miguel es va despertar pel seu compte i la jove va poder seguir amb la seva rutina diària. "És irònic, perquè just quan vaig publicar la història, es va despertar", va comentar amb un toc d'humor.

Alma Bollo demostra molt que vol al seu petit

Aquest episodi és només un dels molts que Alma comparteix amb els seus seguidors. La filla de Raquel Bollo s'ha convertit en un referent per a molts que troben en les seves publicacions un espai de comprensió i apoderament. Les seves històries mostren no només els reptes de la maternitat, sinó també els moments únics i plens d'amor que viu juntament amb Miguel.

Alma, qui sempre ha mantingut una relació propera amb els seus seguidors, va demostrar una vegada més que no té por de mostrar la seva vulnerabilitat i les petites imperfeccions del dia a dia. Les seves confessions connecten de manera especial amb aquells que també estan aprenent a adaptar-se als canvis que porta la vida amb un nadó.

Amb aquest tipus de publicacions, reafirma el seu compromís de ser una veu honesta i transparent a les xarxes socials. Alma Bollo és una jove que, malgrat les dificultats, troba sempre el costat positiu en cada situació. Sens dubte, un exemple per a molts.