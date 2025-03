Salta la bomba: la reunió de Carles III amb la suposada amant més coneguda d'Espanya

En el món de la reialesa, les trobades entre figures prominents sempre desperten l'interès del públic. Al llarg de la història, hi ha hagut trobades entre els membres de les cases reials. No obstant això, alguns d'aquests esdeveniments passen desapercebuts fins que surten a la llum detalls sorprenents, com el cas d'una reunió inesperada.

Recentment, s'ha tornat a parlar d'un fet que va ocórrer fa diversos anys. Aquest s'hauria produït entre el príncep Carles, ara Carles III, i una coneguda dona. La informació sobre aquesta trobada es va revifar després d'un moment de gran importància en la reialesa britànica.

Trobada a Balmoral: records de Carles III

La figura mexicana Genoveva Casanova, qui en el seu moment va estar molt vinculada amb el cercle aristocràtic europeu, va conèixer el príncep Carles fa anys. Aquesta trobada va succeir quan Casanova va acompanyar la duquessa d'Alba, la seva exsogra, a un sopar al Castell de Balmoral. En aquesta reunió de l'aristocràcia, Casanova hauria conegut Carles III, catalogant-lo d'"encantador" i "molt simpàtic".

En els seus records, Casanova no va deixar passar el moment en què Carles III li va fer un elogi memorable: “Ets molt més maca del que la teva sogra m'havia explicat”. Aquest comentari es va quedar gravat en la memòria de la model i continua sent un dels detalls més importants per a ella. L'anècdota, compartida públicament per Casanova, va tornar a ser rellevant després de la coronació de Carles III.

La controvèrsia amb Frederic de Dinamarca

Després de l'incident amb Carles III, Genoveva es va veure embolicada en un altre escàndol de grans proporcions el novembre de 2023. La mexicana va ser fotografiada a Madrid amb el príncep hereu Frederic de Dinamarca, cosa que va generar múltiples rumors. Encara que ambdós van negar qualsevol relació més enllà d'una amistat, els mitjans no van trigar a especular sobre la naturalesa del seu vincle.

L'escàndol va deixar en entredit l'estabilitat de la família reial danesa, alimentant encara més els rumors sobre la vida privada de Frederic. No obstant això, la coronació de Frederic com a rei de Dinamarca va ajudar a calmar les aigües, dissipant qualsevol tensió. Tot i això, el tema continua sent un punt d'interès i especulació en els mitjans.