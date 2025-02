Adeu inesperat a 'Els matins' de TV3, el programa d'Ariadna Oltra: 'Gràcies...'

TV3 segueix endavant amb el seu ambiciós pla de reestructuració dels serveis informatius. Es tracta d'un procés que busca modernitzar l'oferta de notícies. La renovació ha suposat importants canvis en l'organització interna de la cadena.

Amb la vista posada el 2025, la cadena ha emprès una reorganització profunda que afecta tant la televisió com la ràdio. D'aquesta manera, el seu objectiu és millorar la cobertura informativa i optimitzar els recursos.

Com a part d'aquest procés, la direcció ha decidit reorganitzar els càrrecs dels informatius. Un fet que ha provocat moviments en formats clau, com Els matins. D'aquesta manera, s'ha produït un adeu inesperat a l'espai presentat per Ariadna Oltra.

Adeu inesperat a Els matins d'Ariadna Oltra

Un dels canvis més destacats ha estat la sortida d'Albert Mercadé, fins ara codirector del matinal. El periodista ha anunciat en directe que aquest divendres ha estat el seu últim programa, acomiadant-se de l'equip i de l'audiència que l'ha acompanyat.

"Gràcies al fantàstic equip i als espectadors perquè ens hem despertat junts cada matí i ens han permès acompanyar-los en la tasca informativa". No obstant això, Mercadé serà un dels nous editors en cap dels serveis informatius del 3Cat.

Tal com ha avançat El món de la tele, Mercadé és un dels nous noms que ocuparan aquesta posició en els pròxims dies. Mentrestant, Ariadna Oltra ha confirmat que la vacant a la secció de la ruta informativa serà ocupada pel periodista Òscar Armengol a partir de dilluns.

Els últims moviments de TV3: tot el que se sap

Pel que fa a la codirecció d'Els matins, el lloc segueix obert i la decisió encara no ha estat anunciada. Aquest ajust respon a un procés de selecció interna i forma part d'una transformació més àmplia que pretén adaptar el nou model informatiu.

El futur d'Els matins queda ara en un punt d'inflexió, amb una reorganització que marcarà el rumb de l'espai en els pròxims mesos. Mentre TV3 segueix endavant amb la seva reforma, l'audiència queda a l'espera de conèixer qui assumirà la direcció del popular espai.

La cadena vol redefinir la seva estructura, així, aquests canvis responen a una reestructuració interna estratègica. Enmig d'aquesta evolució, l'audiència de TV3 segueix expectant, confiant que, malgrat les transformacions, l'essència romangui intacta.