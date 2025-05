Xabi Alonso ja té el substitut de Luka Modric: el Reial Madrid paga 8 milions

Xabi Alonso ja ha aterrat al Real Madrid per fer-se càrrec de la plantilla blanca. L'exjugador ha estat presentat oficialment al costat de Florentino Pérez i ha deixat clares les seves intencions. Ve a guanyar títols, però també a fer que els aficionats s'identifiquin amb el joc de l'equip.

Xabi Alonso sap que té una gran feina per davant i està tremendament il·lusionat amb aquest nou projecte. És conscient de l'oportunitat que li brinda el Real Madrid i no la vol desaprofitar, així que ja s'ha posat mans a l'obra. Des del primer dia està pensant solucions als problemes actuals de l'equip, i la sortida de Luka Modric és un tema crucial per definir la planificació esportiva.

Xabi Alonso s'acomiada de Luka Modric

Tot just arribar, Xabi Alonso ha pogut sentir l'enorme repercussió que suposa ser l'entrenador del Real Madrid. En la seva presentació va haver de respondre diverses preguntes sobre Luka Modric. Encara que la decisió que el '10' marxi va ser presa pel club, Xabi va haver de donar la cara i mostrar respecte.

"Amb Luka no soc gaire objectiu. Teníem una química especial en el joc. Ha estat una gran llegenda i el seu comiat va ser molt sentit", va afirmar en la seva presentació.

El Madrid pagarà 8 milions per contentar Xabi Alonso

Per satisfer Xabi Alonso, el Real Madrid ja té a punt el substitut de Luka Modric. Florentino Pérez ha decidit pagar vuit milions d'euros per repescar Nico Paz, l'argentí que està brillant al Como de Cesc Fàbregas. El retorn de Nico es produirà aquest mateix estiu.

Nico Paz ha estat nomenat el millor jugador jove de la Serie A, gràcies a les seves actuacions al Como. El migcampista ha demostrat qualitat, visió de joc i una gran maduresa per la seva edat. Xabi Alonso compta amb ell per ocupar un rol protagonista a la medul·lar madridista la pròxima temporada.

Nico Paz tindrà lloc al Real Madrid?

Encara és aviat per definir el pes que tindrà Nico Paz al Real Madrid, però tot apunta que serà la peça clau per suplir la baixa de Luka Modric. L'argentí arriba amb la confiança del nou entrenador i el suport de la directiva. Xabi Alonso ha estat qui ha demanat el seu retorn.

El Real Madrid es prepara per a un estiu de canvis profunds. La marxa de Luka Modric marca la fi d'una era, però l'arribada de Nico Paz anuncia un futur prometedor.

Xabi Alonso, amb la seva il·lusió i coneixement del club, intentarà recuperar la identitat i la glòria del Real Madrid. L'afició espera amb ganes veure el nou projecte en marxa. Nico Paz arriba per liderar el centre del camp i tornar el Real Madrid al lloc que mereix en el futbol mundial.