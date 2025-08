Xabi Alonso s'acarrega una vaca sagrada del Reial Madrid: ja no és intocable

Xabi Alonso ha arribat al Real Madrid amb carta blanca. Pot fer i desfer el que consideri oportú en l'àmbit esportiu.

D'aquesta manera, sembla que ja no hi ha intocables al Real Madrid. Tots poden passar de l'onze inicial a la banqueta, i viceversa, sense distinció.

Aquest nou règim intern ha sacsejat el vestidor blanc, deixant els menys habituals com els més beneficiats

En aquest sentit, jugadors com Brahim, Ceballos, Arda Güler o fins i tot Endrick podrien convertir-se en peces clau d'un dia per l'altre.

Tot dependrà del rendiment, deixant una consigna clara al vestidor que qui estigui millor jugarà. En aquest sentit, el mèrit s'ha convertit en el nou criteri de selecció i això ho canvia tot.

Les vaques sagrades perden el seu tron

Mentre alguns guanyen protagonisme, d'altres podrien començar a perdre'n. Noms que semblaven intocables comencen a trontollar. Rodrygo, per exemple, ha deixat de ser fix i Dani Carvajal, capità de l'equip, també està en el punt de mira.

El cas d'aquest últim és el més delicat. Abans de la seva lesió, era considerat el millor lateral dret del món.

Un jugador ràpid, sòlid i amb experiència, considerat com algú indiscutible a la defensa titular. Tanmateix, des que ha tornat, les sensacions no són les mateixes.

En aquest sentit, Xabi Alonso ja ha pres una decisió: el titular serà Trent Alexander-Arnold. L'anglès ha arribat amb força i el tècnic confia plenament en la seva qualitat, visió de joc i aportació ofensiva.

Trent Alexander-Arnold, l'escollit

El missatge és clar: Dani Carvajal s'haurà d'acostumar a la banqueta. Una cosa que sembla que amb Xabi Alonso serà la seva posició habitual a partir d'ara. No per manca de respecte, sinó perquè el Real Madrid ha apostat per una altra fórmula.

Trent Alexander-Arnold és l'escollit, ja que sembla que consideren que la seva adaptació està sent ràpida. El futbolista té caràcter, talent i s'entén bé amb els centrals. El seu perfil encaixa en la idea de joc que Xabi Alonso vol implantar a l'equip.

Per la seva banda, Dani Carvajal necessita temps per recuperar sensacions després de la seva lesió complexa. Mentre això passa, el lloc ja té propietari i el club dona suport a la decisió, ja que considera que és hora de mirar endavant.

D'aquesta manera, la jerarquia ha canviat a Valdebebas. El braçalet ja no garanteix minuts i el passat no assegura res. En aquest nou Real Madrid, cada partit és un examen i ningú té l'aprovat per avançat.

Dani Carvajal ha estat dels primers a saber-ho. Ara ha d'assumir el seu nou rol i lluitar per recuperar-lo. De moment, la realitat és clara: Xabi Alonso no el veu com a titular.