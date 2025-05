Venut al Bayern de Munic, Joan Laporta s'acomiada: El seu favorit diu adeu al Barça

Aquest estiu promet ser força agitat al FC Barcelona. Joan Laporta vol mantenir el nivell competitiu que ha mostrat l’equip aquesta temporada. El president està encantat amb el rendiment del vestidor i intentarà complir els desitjos de Flick perquè tot segueixi igual.

Joan Laporta sap que Flick ha demanat diversos fitxatges en posicions estratègiques que permetran fer un salt de qualitat. Però, alhora, perquè les cares noves puguin arribar, serà imprescindible fer espai al vestidor. Les sortides són obligades si el club català vol tenir diners suficients per fer front a les incorporacions desitjades.

Joan Laporta ja treballa en les sortides

Joan Laporta ja està treballant activament amb Deco per gestionar les sortides. Una de les vendes segures és la d’Ansu Fati. El jove extrem té els dies comptats al Camp Nou i en els pròxims dies podria tancar el seu traspàs al Mònaco.

Aquesta operació és una venda necessària per al club, i Joan Laporta la celebra com un pas important. Gràcies a la sortida del ‘10’, el FC Barcelona rebrà entre 15 i 20 milions que poden ser destinats a nous fitxatges. En concret, el president culer té entre cella i cella un extrem de màxim nivell que també agrada molt a Flick, i que encaixa com a recanvi d’Ansu.

L’extrem, l’obsessió de Joan Laporta

Flick fa mesos que demana reforçar la parcel·la ofensiva. El tècnic alemany vol donar descans a Raphinha i Lamine amb més regularitat per evitar possibles lesions. En aquest sentit, Joan Laporta gairebé aconsegueix el fitxatge de Marcus Rashford durant el passat mes de gener.

Tanmateix, tot i l’interès en Rashford, el preferit de Joan Laporta és un altre. Parlem d’un jugador capaç de jugar per ambdues bandes i que ha demostrat amb escreix la seva enorme qualitat. Actualment juga a la Serie A, però tot apunta que el seu fitxatge pel Bayern Munic serà la gran notícia d’aquest estiu.

Rafael Leao, el caprici de Joan Laporta que no podrà ser

Des de fa temps, Joan Laporta té molt clar que Rafael Leao és un objectiu prioritari per reforçar la parcel·la ofensiva de l’equip culer. Considera que la seva velocitat, tècnica i gol poden aportar molt a l’entramat ofensiu del Barça. L’extrem de l’AC Milan encaixaria com anell al dit al Camp Nou.

L’AC Milan sembla disposat a deixar sortir Rafael Leao, però per a disgust de Joan Laporta sembla que el seu destí serà el Bayern Munic. El club alemany també té molt d’interès en Leao, cosa que complica molt qualsevol acord amb el Barça. El Bayern es posiciona com el gran favorit per fer-se amb els seus serveis.

Rafael Leao apunta al Bayern

Tot apunta que el Bayern podria avançar-se en la negociació. Tanmateix, Joan Laporta i Deco no es donaran per vençuts fàcilment i seguiran intentant tancar el fitxatge. Aquest estiu promet ser decisiu per al futur de Rafael Leao.

Joan Laporta sap que ha de fer canvis profunds a la plantilla. La venda d’Ansu Fati i la possible arribada de Rafael Leao marquen la fulla de ruta. Això sí, tot depèn del Bayern.