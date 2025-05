Dani Olmo troba equip lluny del Barça després d'allò de Florian Wirtz: «L'oferta és...»

El mercat estival s'aproxima ràpidament i s'espera que sigui molt mogut, especialment en la darrera part del mateix. Poden sorgir moltes sorpreses per culpa d'operacions impensables i una d'elles podria tenir com a protagonista Dani Olmo. La continuïtat del de Terrassa al Barça no està ni de bon tros assegurada.

Tot i que l'afirmació pot sonar contundent, és més real del que sembla tenint en compte el que ha passat en les darreres hores. El que ha passat amb Florian Wirtz i el seu proper equip pot tenir conseqüències funestes per al Barça. Dani Olmo ha fet una bona temporada, participant en 39 partits, anotant 12 gols i repartint 7 assistències.

L'únic contratemps per al mitjapunta culer han estat les lesions, que li han restat protagonisme i continuïtat. Dani Olmo s'ha perdut més de 15 partits oficials pels seus problemes físics; sense ells, el seu rendiment hauria estat molt més gran. Ara, el futur de Dani Olmo està envoltat d'una gran incertesa: tot passa per la figura de Florian Wirtz.

Florian Wirtz està a l'agenda dels millors d'Europa

El mitjapunta alemany és una de les majors promeses del futbol europeu i es troba a l'agenda dels millors clubs europeus. El Manchester City entrenat per Pep Guardiola, per exemple, ha estat a punt de tancar la seva incorporació, però l'alt cost del seu fitxatge ha frenat l'operació. S'estima que el fitxatge de l'internacional alemany estaria entorn dels 250 milions entre traspàs i salari.

El Manchester City està en plena renovació de la seva plantilla després del fracàs estrepitós d'aquesta temporada, marcada pels mals resultats. Pep Guardiola busca un substitut de garanties per a De Bruyne i havia pensat en Florian Wirtz. Un cop el fitxatge s'ha frustrat, Guardiola ha canviat d'objectiu i el seu focus s'ha centrat en Dani Olmo.

Pep Guardiola vol Dani Olmo com a alternativa a Florian Wirtz

Pep Guardiola busca un mitjapunta de garanties amb bona visió de joc i que pugui aportar gol i Dani Olmo encaixa perfectament en aquest perfil. El seu preu seria clarament inferior al de Florian Wirtz: el seu fitxatge podria estar entre els 60/80 milions. Tot i que el Barça no estaria per la labor de contemplar la seva venda, una oferta millorada que arribi als 100 milions podria fer canviar d'idea al club culer.

Recordem que el Barça té entre els seus objectius reforçar la defensa, especialment els laterals, així com la parcel·la ofensiva. Joan Laporta és conscient que hauran de fer algun traspàs dolorós per poder reforçar les posicions indicades. Dani Olmo podria ser una alternativa, així que caldrà estar atents a l'evolució de la situació i del mercat.